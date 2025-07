Luis García, periodista deportivo: "Es una barbaridad que el Madrid haya gastado ya 182 millones en fichajes"

El Real Madrid ha presentado ya a su flamante fichaje Álvaro Carreras. El club de Xabi Alonso ha reforzado su defensa con el lateral izquierdo del Benfica.

Sin embargo, esta contratación ha traído bastante controversia por su desorbitado precio: 50 millones de euros. Un gran desembolso que, junto a los otros fichajes del equipo en este mercado de verano, ha superado ya los 180 millones de euros.

Por ello, con tantas contrataciones por parte del equipo, esto ha suscitado críticas de diferentes periodistas deportivos, que han señalado el colosal gasto que lleva el club merengue, entre ellos Luis García del Partidazo de la COPE.

Nuevos fichajes y gasto

Después de una catastrófica temporada cargada de lesiones y jugadores en baja forma, estaba claro que el Real Madrid buscaría en el mercado de fichajes reforzar su plantilla.

Esta afirmación se vio reforzada con la llegada de Xabi Alonso como nuevo técnico del equipo y unos objetivos para los que necesitaría nuevos jugadores.

Así, los primeros en llegar fueron Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold. Ambos defensas provenientes de la Premier League que ya han debutado en el Mundial de Clubes dejando buenas sensaciones.

No obstante, su incorporación no ha sido precisamente barata: 59 millones de euros por Huijsen y 10 millones por Arnold para que, pese a llegar como agente libre, pudiera finalizar su contrato con el Liverpool unos días antes.

A estos dos defensores se les unió recientemente el argentino Franco Mastantuono. La joya de River Plate le ha costado al club blanco 63,2 millones de euros aunque no se incorporará a sus compañeros hasta que no cumpla los 18 años el próximo mes de agosto.

El último fichaje anunciado ha sido el lateral izquierdo Álvaro Carreras. El que alguna vez fuese canterano merengue ha llegado por un coste de 50 millones de euros desde el Benfica portugués.

Por tanto, sumando el coste de estas cuatro contrataciones se llega a la desorbitada cifra de 182 millones de euros. Una cifra que demuestra el gran interés del club por reforzar diferentes posiciones.

Eso sí, pese a ser una cifra contundente, se queda por detrás de la temporada 2019/20 en la que el Madrid gastó 360 millones de euros en las incorporaciones de Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo y Reinier.

Por ello, con un desembolso tan grande a día 15 de julio, esto ha sido tema de debate en diferentes programas deportivos como el Partidazo de la COPE, donde el periodista Luis García fue muy tajante con el gasto del Real Madrid.

"A mí me parece muy caro. 50 millones de euros me parece mucho. Por un lateral izquierdo es muchísimo y más teniendo en cuenta lo que ya había gastado el Madrid antes de empezar el mercado. Me parece una barbaridad", aseguró en su participación sobre el fichaje de Álvaro Carreras.

Su discurso no quedó ahí dado que valoró todo el gasto que lleva el club hasta ahora: "El Madrid lleva 182 millones gastados, una cosa así. Es una barbaridad el desembolso que está haciendo. Parece que Huijsen es un acierto indiscutible, pero con los otros tres tengo muchas más dudas, teniendo en cuenta que lo que el Real Madrid necesita, bajo mi punto de vista, es un centrocampista".

Lo cierto es que todo apunta que el mercado del Real Madrid todavía no ha terminado. Suenan refuerzos para posiciones como otro central, un centrocampista o incluso la delantera. Sin embargo, parece que antes tendrá que resolver varios dilemas dentro del club: una salida para Rodrygo, el futuro de Gonzalo o los planes con Endrick.