Josep Pedrerol explota tras la derrota del Real Madrid ante el PSG: "Xabi Alonso se equivocó, era hora de sentar a Vinicius"

El sueño del Real Madrid en el Mundial de Clubes ha llegado a su fin. El equipo pudo alcanzar las semifinales del torneo pero el PSG de Luis Enrique supuso un rival mayor que les pasó por encima 4-0.

Así, con una derrota tan abultada, Xabi Alonso se ha convertido en objeto de críticas tanto de aficionados como de periodistas deportivos.

Una de las críticas más severas ha llegado de parte de Josep Pedrerol. El presentador del Chiringuito de Jugones no se ha cortado ni un pelo a la hora de señalar los errores del técnico a la hora de elegir alineación.

Pedrerol carga contra Xabi

Sin tiempo a vacaciones, ensayos o pretemporada, Xabi Alonso decidió tomar las riendas del Real Madrid con vistas a hacerse con el trofeo del Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Por ello, el míster pudo contar con los fichajes de Dean Huijsen y Trent-Alexander Arnold, que ayudaban a reforzar la defensa del Real Madrid, su gran problema esta temporada debido a las diferentes lesiones.

De tal manera, si bien en el partido inaugural contra el Al-Hilal, Xabi salió con el clásico 4-3-3 que acostumbraba a usar Ancelotti, dicha estrategia no la volvió a repetir en el resto de partidos.

El entrenador decidió prescindir de Rodrygo para pasar a jugar con un 3-5-2 y dejar que su ataque estuviese conformado por Vinicius y Gonzalo. Dicho dúo estaba a cargo del ataque, por lo menos hasta que Mbappé se recuperase de una gastroenteritis.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, Gonzalo respondió a su titularidad con una racha goleadora que le colocó como pichichi del torneo. Por ello, con la recuperación de Mbappé, Xabi tenía un debate por delante: ¿sacrificar a uno de los tres atacantes o cambiar de estrategia?

Mucho se comentó entre aficionados y programas deportivos, con diversidad de opiniones a favor de sentar a Vinicius por su bajo rendimiento o mandar a Gonzalo al banquillo con el regreso de Mbappé.

De hecho, en El Chiringuito de Jugones fue un tema de debate que tuvo bastante presencia en sus recientes programas. Así, todos estaban expectantes por conocer la decisión de Xabi.

Finalmente, y debido a unas molestias de Arnold, el técnico optó por salir con los tres atacantes. Una decisión que limitaba la acción de la defensa y que, en cierta medida, dejaba desnuda la portería. El 4-0 son la clara prueba de ello.

La decisión de Xabi de elegir a los tres atacantes por satisfacer a la afición que pedían la titularidad de Gonzalo y a las estrellas del club, no acabó de gustar a Pedrerol. "Xabi Alonso se ha equivocado. Ha hecho una alineación política sacando a Gonzalo, Vinicius y Mbappé. Toca señalar y toca retratar", afirmaba el presentador al inicio de su programa.

No obstante, el periodista tuvo más palabras para el entrenador del Real Madrid en el resto del programa. "No sentar a ninguno le perjudica. No le queda bien. Se ha plegado a las figuras y no podía dejar fuera al mejor jugador del torneo. Era el momento de sentar a Vini o Mbappé", apuntaba Pedrerol.

Para finalizar su opinión al respecto, el presentador cargó contra Xabi y le recordó su habilidad para tomar las decisiones que mejor funcionen para el equipo: "Tiene el apoyo de la afición para hacer cambios. La gente pide una reacción. No vale quedar bien porque el Madrid es el perjudicado".