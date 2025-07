Edu Aguirre, periodista deportivo: "Las estrellas que no corran ni sigan las órdenes de Xabi Alonso, fuera del Madrid"

Edu Aguirre y Vinicius junto a Mbappé.

Después de un contundente 4-0, el Real Madrid está oficialmente eliminado del Mundial de Clubes. El club merengue no ha podido contener al PSG y ha dejado una imagen de inferioridad frente a su rival.

Así, con la demostración de este bajo nivel, y después de cosechar una temporada sin títulos, el conjunto blanco ha sido objetivo de críticas de aficionados y periodistas.

Estas quejas van desde señalar a los propios jugadores a las tácticas de Xabi Alonso o la falta de plantilla para afrontar este torneo. Uno de los periodistas más críticos con el Madrid fue Edu Aguirre de El Chiringuito de Jugones.

Los jugadores, señalados

Con la era de Carlo Ancelotti llegando a su fin, el Real Madrid confiaba en Xabi Alonso, leyenda del club, para sacar adelante al club y alcanzar los resultados esperados, entre ellos ganar el Mundial de Clubes.

Ya sea por la gloria de ser campeón del mundo, para probarse frente a grandes rivales o por el gran premio monetario de la FIFA, el Madrid tenía como objetivo levantar el trofeo en Estados Unidos.

Así, sin tiempo para pretemporada o preparar al equipo y probar tácticas, Xabi tuvo que ponerse manos a la obra heredando el equipo en un torneo en el que cada partido cuenta sin ensayos previos y con solo dos fichajes.

El entrenador probó diferentes estrategias, tácticas, fichajes y canteranos. Sin embargo, aunque pudo llegar a las semifinales, el equipo no convencía ni a la afición ni a los periodistas, en gran medida por el bajo rendimiento de los jugadores.

Vinicius desaparecido, Bellingham en baja forma, Mbappé con gastroenteritis y Rodrygo fuera de los planes de Xabi, el Madrid avanzaba sin estrellas. El único que sacaba el equipo adelante era el joven Gonzalo García acompañado de Valverde o Courtois, entre otros.

Por ello, con el equipo ya eliminado y sin ser competencia alguna para el PSG de Luis Enrique, el equipo afronta una nueva crisis en vistas a la próxima temporada.

Esta crisis, en gran medida provocada por la falta de actitud de los jugadores, ha levantado reproches entre los profesionales del deporte, entre ellos Edu Aguirre, fiel aficionado del Real Madrid, durante la emisión de El Chiringuito de Jugones.

"La etapa de esta temporada ha terminado ya. La próxima temporada, el que no quiera correr, no quiera estar comprometido con este proyecto, no quiera seguir las órdenes de Xabi Alonso ni crea en el escudo del Real Madrid, que 15 días antes pida ser vendido o que se ponga las pilas", afirmó el periodista con una actitud molesta.

Sus palabras no quedaron ahí dado que, pese a que no dio nombres, Aguirre fue muy contundente con la plantilla del Madrid: "Los jugadores tienen que estar comprometidos. Igual que Xabi pasa 12 horas estudiando a los rivales, se puede equivocar o no, pero el Madrid del futuro va de trabajar".

Además, se refirió a las estrellas, entre las que entran Vinicius, Bellingham y Mbappé, los tres jugadores de los que más se espera y no han estado a la altura. "El Madridismo está hundido de que no ha ganado nada. Las estrellas que no quieran correr al banquillo o que los vendan", afirmaba el periodista de forma tajante.