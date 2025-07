D'Alessandro, exfutbolista, muy tajante con Xabi Alonso: "Ha tomado una decisión crucial con el no a Rodrygo"

Jorge D'Alessandro y Rodrygo Goes.

Con la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid, el entrenador se ha enfrentado a una reestructuración y organización de la plantilla de cara a la próxima temporada y ajustándose a su visión de juego.

Sin embargo, Xabi antes ha tenido que hacer frente a un gran desafío: el Mundial de Clubes. Así, con un premio y tanto dinero en juego, el técnico se ha visto forzado a tomar medidas importantes en la plantilla.

Una de esas decisiones ha sido la suplencia de Rodrygo, que ha levantado dudas sobre su futuro y ha sido tema de discusión en diferentes programas como El Chiringuito de Jugones.

Rodrygo, bajo crítica

En el debut del Real Madrid contra el Al-Hilal en el Mundial de Clubes, Rodrygo salió de titular junto a Vinicius y Gonzalo García. Sin embargo, con el gran rendimiento del canterano y el cambio de tácticas del equipo, el '11' del equipo se ha visto relegado al banquillo.

Este movimiento de Xabi con el equipo ha sido objeto de críticas y discusiones, y ha suscitado debates entre aficionados y periodistas deportivos.

No obstante, es cierto que la suplencia ha pasado a segundo plano con el dilema del entrenador a la hora de elegir entre Mbappé, Vinicius y Gonzalo. Pero que no ha evitado que haya surgido el cambio de rol de Rodrygo en la plantilla.

Precisamente así surgió un debate en El Chiringuito de Jugones, con los diferentes tertulianos posicionándose a favor o en contra de la suplencia de Vinicius.

Es en ese momento, D'Alessandro, exfutbolista y exentrenador, defendió la titularidad del '7' del Real Madrid y no dudó en señalar a Xabi Alonso. "Ha tomado una decisión trascendental con el no a Rodrygo Goes en esta mini competición y hay que bancarlo", afirmó el tertuliano.

A partir de esa declaración, el exjugador del Atlético de Madrid explicó que, tras sentar a Rodrygo, el entrenador se puede meter en problemas si manda a Vinicius también al banquillo.

"Ahí el entrenador se ha mojado. Va a empezar la competición y te pregunto: ¿quién es mejor: Gonzalo o Rodrygo Goes dirigiendo el ataque? Te pregunto, antes de que ruede la pelota. ¿Habría hecho Rodrygo Goes los goles? No lo sabes. ¿Habría hecho los goles de Gonzalo? El técnico se tiene que proteger con los cracks Vini y Mbappé, y mantener la autoridad del vestuario. Se juega mucho el técnico", señaló D'Alessandro.

Por último, el tertuliano dejó un recado para Xabi Alonso, señalando su exceso de comentarios sobre las tácticas del equipo. "Está cometiendo un error hablando tanto de técnicas y de fútbol. Hay cosas que son internas y no se puede decir a cualquier periodista", indicó.

El futuro de Rodrygo todavía está en el aire. El jugador no ha entrado en los planes de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes y todo apunta que será el mismo caso en la próxima temporada. Al astro brasileño le salen varias novias en el mercado y en las próximas semanas se decidirá su destino.