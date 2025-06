El sorprendente 'enganchón' de Ilia Topuria con un luchador de UFC: "Igual le quieren tener fregando el suelo aquí"

La tensión en torno al combate estelar de UFC 317 sigue aumentando, no solo por lo que está en juego entre Ilia Topuria y Charles Oliveira, sino también por la figura de Arman Tsarukyan, quien ha sido designado como peleador suplente.

La inclusión del armenio-georgiano en este rol ha generado una respuesta muy crítica por parte del campeón invicto de origen hispano-georgiano, quien no se guardó nada durante su atención a los medios españoles en el Media Day.

Ilia se mostró tranquilo, pero tajante cuando se le preguntó por Tsarukyan. Días antes ya le había enviado un mensaje a través de la red social 'X', escrito en georgiano, lo cual llamó la atención de muchos.

Una inesperada rivalidad

Preguntado por el tema, Ilia no dudó en referirse al tuit que le dedicó y fue contundente sobre el que podría ser su rival.

"Traducirlo no queda igual de bien. No podía expresarme de la misma manera. Se lo puse en georgiano porque él nació ahí. Le dije la verdad: no puedes aceptar un corto aviso con dos de los mejores del mundo", explicó.

Sobre su papel como reserva, Ilia fue claro y criticó con dureza a Tsarukyan: "Yo creo que no le van a dar la oportunidad al título. No es un contendiente que merezca la pena. Yo, cuando tuve un error para marcar el peso, me castigaron".

Con estas palabras, el actual campeón mundial de peso pluma dejó claro que no respeta el momento competitivo de Tsarukyan ni considera justa su posición como posible sustituto.

Una rivalidad en crecimiento

La crítica de Topuria no nace de la nada. Arman Tsarukyan fue previamente programado para pelear por el cinturón ante Islam Makhachev, pero tuvo que retirarse en el último momento antes de UFC 311 por una lesión en la espalda.

Tras esa retirada, Dana White, presidente de la UFC, señaló que tendría que volver a ganarse la oportunidad. Aun así, ha sido nombrado suplente para UFC 317, lo que parece haber molestado a Ilia.

"Si le toca enfrentarse a cualquiera de los dos, no viene con ninguna estrategia… a no ser que quiera limpiar sus cagadas anteriores. Igual le quieren tener fregando el suelo aquí", sentenció.

En redes sociales, Tsarukyan no tardó en responder. A través de su cuenta de 'X', el armenio-georgiano fue contundente con Topuria y lanzó un serio aviso.

"Más te vale rezar para que no le pase nada a Charles, porque soy el peor rival posible para ti en esta división. Por algo peleas con el tipo al que ya vencí, y no conmigo, por ese cinturón", recalcó.

Este cruce de declaraciones ha elevado el interés del público y los medios en un posible futuro enfrentamiento entre ambos, especialmente si Topuria sale victorioso del combate con Oliveira.

Contexto y consecuencias

Topuria llega a esta cita como una de las estrellas emergentes más destacadas de la UFC. Invicto, carismático y con fuerte presencia mediática, el peleador hispano-georgiano no ha dejado indiferente a nadie en su camino hacia la cima.

La designación de Tsarukyan como backup fighter se da en un contexto en el que muchos lo consideran el siguiente en la línea por una oportunidad titular, tras haber derrotado precisamente a Oliveira por decisión dividida en UFC 300.

Sea cual sea el resultado del combate entre Ilia Topuria y Charles Oliveira, lo que queda claro es que hay una historia ya en marcha con Arman Tsarukyan.

Si ambos logran mantenerse en la élite de sus divisiones y continúan mostrando el nivel que han demostrado hasta ahora, el choque parece inevitable.