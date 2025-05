⁠La vida actual de Royston Drenthe: de joven promesa del fútbol mundial a la bancarrota por sus malas decisiones

Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid y de la selección neerlandesa, es un claro ejemplo de cómo una prometedora carrera deportiva puede verse truncada por decisiones personales equivocadas. A sus 38 años, el neerlandés ha logrado dar un giro de 180 grados en su vida, dejando atrás los excesos de su juventud para reconstruir su vida alejado de los focos y buscando una vida más centrada y tranquila.

En sus primeros años en el fútbol profesional, Drenthe fue considerado una de las grandes promesas de la generación del fútbol neerlandés. Tras destacarse en el Feyenoord, fichó por el Real Madrid en 2007 con apenas 20 años. Su llegada al club blanco estaba cargada de expectativas, pero su carrera pronto se vio afectada por un estilo de vida descontrolado.

Drenthe ha sido sincero al respecto, y en su intervención en el podcast The Wild Project confesó que la vida nocturna de Madrid fue una de las principales causas de la caída en su carrera: “La noche de Madrid me confundió. No estaba preparado para eso”, reconoció el exjugador, quien incluso mencionó varios incidentes relacionados con su comportamiento, como el choque con un coche de la policía local, lo que marcó un punto de inflexión en su vida.

Fuera del campo, Drenthe también vivió momentos difíciles. En un encuentro con el Barcelona, el futbolista reveló que Messi le había llamado “negro de mierda”, un comentario que, aunque común en los jugadores argentinos, dejó una huella en su vida. A pesar de las controversias y las tensiones, su paso por el Real Madrid no estuvo exento de momentos destacados, aunque no cumplió con las altas expectativas que había generado.

Después de su salida del club blanco, tuvo pasajes por equipos como el Hércules y el Everton, pero su carrera futbolística fue apagándose rápidamente debido a sus problemas personales y la mala gestión de su dinero. A pesar de contar con un sueldo elevado, las malas decisiones financieras lo llevaron a una complicada situación económica. Los excesos y los lujos, sumados a una gestión irresponsable de su fortuna, le pasaron factura y lo dejaron al borde de la bancarrota.

No obstante, tras su retiro en 2023, el exfutbolista ha comenzado una nueva etapa en su vida. Residiendo en los Países Bajos, Drenthe se dedica ahora a su familia y al mundo del periodismo deportivo. Ha lanzado su propio podcast sobre fútbol y, aunque sigue siendo una figura conocida, su prioridad ahora es ser padre y disfrutar de su familia. En recientes entrevistas, Drenthe ha sido claro sobre su deseo de enfocarse en su vida personal: “Ser padre cada día es diferente, y eso es lo que más me interesa en este momento”.

En otro de sus relatos, Drenthe reveló que Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, intentó ficharlo mientras aún jugaba en el Real Madrid, pero el neerlandés optó por continuar en el club blanco, donde finalmente forjó su carrera. A día de hoy, el exjugador de fútbol se ha alejado del escándalo mediático y busca un rumbo más estable, aprendiendo de sus errores y dedicándose a proyectos personales. Su vida, marcada por altibajos, parece finalmente encaminarse hacia una etapa más centrada en su bienestar y el de su familia.