"No te puedo hablar sobre mi futuro de cara al Mundial de Clubes ahora. No sé si será mi último partido en Champions, puedo marcharme este año o el año que viene cuando termine mi contrato. Cuando me vaya del Real Madrid lo único que haré será darle las gracias al club. No he pensado en decirle al presidente (Florentino Pérez) que no soy el entrenador adecuado para el Real Madrid", ha reconocido Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

Ancelotti durante el partido ante el Arsenal. Reuters