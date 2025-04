"El Arsenal es un equipo fuerte en casa que presiona bien y en la segunda parte nos hemos olvidado de jugar bien al fútbol. No es pánico pero no estábamos tranquilos con el balón. No tuvimos ninguna reacción con el tercero. Tenemos que creer en este equipo porque vamos a hacer lo posible para darle la vuelta al partido. Si metemos dos goles rápidos el tercero podrá llegar.

El Arsenal ha hecho un buen planteamiento y en la segunda parte nosotros no lo hemos hecho bien. Sabía que hoy iba a tener trabajo porque es un equipo que ataca bien. En la falta pensaba que había puesto bien la barrera, pero lo tiró muy bien. El segundo no lo pudo pegar mejor. Con un equipo con buenos lanzamientos no podemos hacer estas faltas", ha admitido Courtois tras el partido.