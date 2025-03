"Muy contento por la victoria. Los tres puntos eran muy importantes. La celebración ha sido por la rabia, de la impotencia hemos sacado nuestra mejor cara. El gol de Robert ha sido muy importante. También el de Ferran. Luego los otros han salido casi solos.

"Tenía claro que si marcaba iba a ser en partidos importantes. No me fijo si no marco en partidos que el equipo gana. Desde que el balón estaba en el otro lado ya veía a Gallagher que se alejaba de mí. Luego he decidido salir hacia dentro y armar el disparo.

Ganar al Atlético hoy es dar un golpe sobre la mesa. Es recuperar el liderato con un partido menos".