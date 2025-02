"Una noche perfecta para el equipo. Queríamos ganar, clasificarnos. Para nosotros es lógico que el Madrid esté en los octavos de final de la Champions, pero cuando juegas con el City es siempre un partido difícil. Sabemos que en casa somos muy fuertes".

"No soy la mejor persona para decir si es mi mejor noche. Yo estoy en el campo para jugar. Hoy ha sido un gran día para nosotros y tenemos que seguir así si queremos ganar lo que queremos ganar".

"Lo he dicho, que no quería venir aquí para jugar mal. Quiero jugar bien aquí, marcar una época, escribir historia en el Real Madrid y sabía que no lo podía hacer peor. El tiempo de adaptación se ha acabado y tengo que demostrar mi personalidad".

"Siempre he dicho que no tengo límite, que si puedo marcar 50 goles voy a marcarlos. Lo más importante es ganar títulos, porque en mi carrera he marcado muchos goles a veces para nada. Si marco muchos goles y marcamos títulos, lo firmo con mi sangre".

"¿A quién quiero para octavos? Son dos grandes equipos, la verdad es que jugar contra Atlético o Leverkusen es difícil, pero para mí es mejor el Atlético porque así no viajamos, y es mejor un partido difícil sin tener que viajar".