El papa Francisco se 'moja' y elige al mejor jugador de la historia del fútbol: "Para mí es el gran señor"

El Papa Francisco se ha convertido en noticia en los últimos días tras haber convocado a toda la Conferencia Episcopal Española (CEE) para reunirse el próximo 28 de noviembre en el Vaticano de forma extraordinaria. El objetivo de la reunión, según han expresado desde el Dicasterio para el Clero, es abordar la inspección realizada por dos obispos enviados desde Roma a visitar los seminarios de España. Sin embargo, en las últimas horas, el Pontífice no ha sido noticia únicamente por esta decisión fuera de lo normal, sino por las declaraciones que ha concedido a una televisión italiana en las que ha sacado su lado más futbolístico.

No es ninguna novedad que el Papa Francisco es conocido en el mundo entero por su cercanía con los ciudadanos. Y no solo por eso, sino también por su naturalidad al hablar de diferentes temáticas del día a día. En este caso, el Pontífice no ha dudado en hablar sobre fútbol y, durante una entrevista en una televisión italiana, ha confesado cuál es, bajo su punto de vista, el mejor jugador de la historia.

Aunque muchos podrían pensar que el Papa iba a elegir a Leo Messi o a Diego Armando Maradona por haber nacido en su mismo país, la realidad es que el Pontífice ha dado la sorpresa y ha dejado fuera del primer puesto de su ranking a los dos maestros del fútbol argentino. "Para mí, de los tres, el gran señor es Pelé. Un hombre de un corazón. Hablé con Pelé, lo conocí una vez en un avión cuando estaba en Buenos Aires, hablamos. Un hombre de tanta humanidad", ha explicado durante la entrevista concedida a la televisión pública italiana RAI 1.

Pero la conversación entre el periodista y el Papa Francisco no ha quedado ahí, sino que ha dado para mucho más en cuanto a términos futbolísticos. Y es que preguntado por sus preferencias entre Maradona y Messi, el Pontífice no ha dudado en hacer referencia a Pele, explicando que son los tres jugadores a los que más ha seguido a lo largo de las décadas.

Sobre Maradona, el Papa ha confesado que "como jugador" fue "un grande" pero "como hombre, fracasó". "El pobre resbaló con la corte de quienes lo elogiaban y no le ayudaron", ha asegurado. Durante su intervención, el Pontífice ha aprovechado para hacer hincapié en este tema y ha lamentado que muchos deportistas "acaben mal", no solo en el fútbol, sino también en otros deportes como, por ejemplo, el boxeo.

A pesar de que no ha elegido ni a Maradona ni a Leo Messi como los mejores futbolistas del mundo, el Papa Francisco no ha querido desaprovechar la ocasión para lanzar un halago al exjugador del F.C Barcelona. En este sentido, ha destacado que Messi es "un señor" y ha insistido en que "los tres son geniales". "Cada uno con su propia especialidad", ha concluido.

Pero no es la primera vez que el Papa Francisco expresa con total sinceridad que es un auténtico fanático del fútbol. El pasado año, durante una entrevista concedida a Carlos Herrera en la Cadena COPE, el Pontífice habló abiertamente de su pasión por del 'deporte rey' y confesó estar siguiendo la liga italiana.

Además, el Santo Padre confesó en aquella entrevista siempre se ha considerado un gran espectador, pero nunca fue un buen jugador. "Yo era un palo. Me llamaban 'el pata dura', por eso me metían siempre al arco, ahí me defendía más o menos bien", explicó haciendo referencia a su juventud y adolescencia.

No es ninguna novedad que el Papa es un fiel seguidor del club argentino San Lorenzo. Sin embargo, en esta entrevista concedida a COPE en el año 2021, reconoció no ver mucho los partidos por motivo de una promesa que hizo sobre no ver la televisión.

"Yo hice una promesa el 16 de julio de 1990. Sentí que el Señor me pedía eso, porque estábamos en comunidad viendo una cosa que terminó chabacana, desagradable, mal. Y al día siguiente, en la oración, le prometí al Señor no verla. Evidentemente, cuando asume un presidente lo veo, cuando hay un accidente aéreo, lo veo, esas cosas… pero no soy adicto a ello", dijo por aquel entonces.

