La RFEF ya tiene anunciado quiénes no van a acudir con España en la ventana de septiembre para los partidos de la Nations League ante Suecia y Suecia. A falta de la confirmación oficial, las 23 campeonas del mundo y 16 más (entre ellas, parte del grupo denominado 'las 15') siguen con su lucha en contra del ente federativo.

Ante la negativa por parte de las jugadoras, hay dos escenarios. Uno, que Montse Tomé opte por no llamar a las implicadas en la lista que dará este viernes. O, el más complejo, que las cite y ellas tengan que renunciar. Algo que está penado como infracción muy grave por la Ley Nacional del Deporte.

Según el Artículo 104 de esta ley, hay tres razones para considerar "infracciones muy graves". La primera es "el quebrantamiento de sanciones impuestas por infracciones muy graves o graves", "las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos, el resultado de una prueba o competición, afecte o no al resultado, y, en general, las actuaciones que supongan un intento de alterar el normal desarrollo de una competición o actividad deportiva". Y tres: "La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales, así como la no puesta a disposición de las selecciones nacionales de las personas deportistas que hayan sido designadas para formar parte de las mismas".

Esto supondría un castigo para todas las que estuvieran dentro de la lista de la asturiana y no acudieran. En el artículo 108 de la propia Ley del Deporte se detalla cuáles serían las consecuencias. En el apartado A, se trata la multa económica, que iría de los 3.000 euros a los 30.000. En el punto I, se detalla la suspensión de la licencia federativa a cada jugadora implicada en este tipo de renuncias.