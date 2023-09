Claudia Zornoza renuncia a la Selección pese a no firmar el comunicado: "La hora de decir adiós"

Claudia Zornoza ha anunciado que deja la selección española de fútbol femenino. La jugadora del Real Madrid había sido una de las campeonas del mundo en Sídney y ha tomado la drástica decisión tras las polémicas que se están viviendo dentro del seno de la Federación.

La centrocampista se había mostrado contraria a firmar el comunicado emitido este viernes por las 39 jugadoras de la Selección. Zornoza, junto a Athenea del Castillo, ha sido la única de las presentes en el pasado Mundial que no ha respaldado el escrito reproducido por sus compañeras.

"Ha llegado el momento de decir adiós y centrarme en mis objetivos con el Real Madrid. Deseo con todas mis fuerzas que de una vez por todas la estructura de toda la Selección cambie para que esté a la altura de nuestros logros", ha señalado la jugadora en la red social X.

🇪🇸 Ha llegado el momento de decir adios y centrarme en mis objetivos con el Real Madrid. Deseo con todas mis fuerzas que de una vez por todas la estructura de toda la Selección cambie para que esté a la altura de nuestros logros.#SeAcabo https://t.co/RLGRVaK0Lf — Claudia Zornoza (@claudiazornoza) September 15, 2023

Comunicado de la jugadora

"2016 fue el año que conseguí realizar uno de mis grandes sueños.

Como siempre he dicho defender a mi país en torneos internacionales es algo indescriptible y que jamás olvidaré.

Ya había tomado la decisión de retirarme de la Selección Absoluta de Fútbol antes del campeonato del Mundo y creo que no hay mejor manera de hacerlo que con el título que hemos conseguido en Australia y Nueva Zelanda. Creo que es momento de concentrarme plenamente en mis objetivos con el Real Madrid y permitirme los descansos que no he tenido en los últimos años como jugadora internacional.

Solo me gustaría decir que para mí ha sido un gran honor llevar la camiseta de la Selección Española, lo hice con mucho orgullo y pasión, siempre dando lo mejor de mí. Jamás olvidaré todo lo que he vivido. Para terminar me gustaría expresar mi solidaridad con mis compañeras y desear que la estructura de toda la Selección cambie de una vez por todas, estando a la altura de nuestros logros para así solo hablar de fútbol.

¡Madridistas nos vemos en el campo!"

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan