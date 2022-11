De Nacho a Zverev, así es la vida de una estrella con diabetes: "Son expertos en conocer su propio cuerpo"

Alexander Zverev, Nacho Fernández, Joe Frazier, Gary Hall, Steve Redgrave, David Casinos o Lauren Cox. Todos ellos tienen algunas cosas en común aunque sean personas que no se conozcan entre sí. Todos ellos son deportistas de élite que han llegado a lo más alto en sus respectivas disciplinas. Sin embargo, además de eso, hay una particularidad más que une sus vidas.

Todos ellos son pacientes de una enfermedad muy extendida en el mundo, pero que para ellos, como estrellas a nivel mundial, les supone un hándicap para ofrecer su máximo rendimiento. Se trata de la diabetes. Su cotidianidad y su normalización han provocado que se convierta en una de las grandes olvidadas de la sociedad. Sin embargo, sus efectos nunca duermen y los procesos de prevención son fundamentales para hacerle frente antes de que haga acto de presencia.

El deporte guarda una estrecha relación con la diabetes tal y como confirman todos estos grandes atletas que han demostrado ser perfectos ejemplos de que se puede alcanzar lo máximo si se pone el esfuerzo, la dedicación y la atención adecuados. Hasta estrellas e ídolos caídos como Diego Armando Maradona tuvieron que hacer frente a este problema a lo largo de su vida. En su caso, seguramente, como consecuencia de sus vicios y malos hábitos.

[25 años sin el Maradona futbolista: así fue la retirada del genio más polémico y querido]

La diabetes también provoca el germen de grandes historias como la que protagoniza el equipo de ciclismo estadounidense Novo Nordisk. La formación americana de categoría UCI Pro Team surgió en 2004 fundada por Phil Southerland y Joe Eldridge y se compone solo de corredores con diabetes. De todos estos casos y de cómo viven los deportistas de élite su enfermedad ha hablado EL ESPAÑOL con Gorka Nuñez, investigador en salud y ejercicio, asesor de deportistas de élite, profesor universitario en la UPV y la UPNA y cofundador y CSO (Chief Scientific Officer) de Health Training Lab en un día muy especial. Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes.

Las bacterias que identifica el equipo valenciano del IATA reducen los niveles de glucosa en sangre después de las comidas.

Qué es la diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el nivel de glucosa en sangre es demasiado alto. Esta patología afecta a la forma en la que el cuerpo convierte los alimentos en energía. El organismo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar, también llamado glucosa, y lo libera al torrente sanguíneo.

A su vez, el páncreas produce una hormona conocida como insulina que actúa como llave reguladora para permitir que dicho azúcar presente en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas lo usen como energía. Cuando un cuerpo no produce suficiente insulina o no puede usarla adecuadamente, se produce esta enfermedad.

En ese proceso, se produce un depósito excesivo de azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede derivar en graves problemas de salud como patologías cardíacas, pérdida de la visión o daño en los riñones. La Federación Internacional de Diabetes (IDF) estima que solo en España hay unos 5 millones de personas afectados por este tipo de problemas.

Gorka Nuñez, investigador en salud y ejercicio y profesor universitario en la UPV y la UPNA, explica a EL ESPAÑOL los dos tipos principales de diabetes que existen: "Hay que saber que hay dos tipos de diabetes: la diabetes de tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 se caracteriza principalmente porque las células pancreáticas que se localizan en unas agrupaciones celulares que se llaman Islotes del Langerhans dejan de producir insulina. Normalmente es por una reacción autoinmune, aunque puede ser también por causas genéticas. Significa que el organismo deja de producir insulina totalmente".

"Y la diabetes 2 es un tipo de diabetes más relacionada con los malos hábitos. Es un tipo de diabetes que normalmente viene precedida de estados de sedentarismo o de obesidad. Esto conlleva una progresiva resistencia a la insulina que finalmente provoca una fatiga de las células que producen insulina. Se juntan las dos cosas, la resistencia a la insulina, que es que tus células, pese a que haya insulina, no absorben la glucosa sanguínea, y un defecto de producción de insulina. Mientras que en la diabetes tipo 1 es que tus células no producen insulina de ninguna manera".

[La verdad sobre el ADN de los atletas: se necesita una genética especial para ser una estrella del deporte]

El investigador Nuñez remarca la importancia que tienen hechos fundamentales como hacer deporte para prevenir la aparición de la diabetes o para luchar contra ella en caso de que sea producto de la lotería genética: "Es muy difícil encontrar en deportistas de nivel a gente que tenga diabetes tipo 2 porque es una diabetes relacionada con una mala salud metabólica, normalmente motivada por el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios. Pero hay muchísimos deportistas de élite que tienen diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una diabetes que normalmente es congénita y se diagnostica cuando en la niñez".

Para ayudar a la sociedad en su lucha, Gorka, entre sus muchas funciones, tiene la de ser CSO (Chief Scientific Officer) de Health Training Lab, una empresa que creó hace unos meses una revolucionaria aplicación para mejorar la salud y el tratamiento de las personas con diabetes. Con ese propósito nació Sendo Diabetes, que emplea consejos médicos y la combinación de actividad física y propuestas dietéticas.

"Nosotros llevamos ya muchos años desarrollando aplicaciones relacionadas con la medicina y hemos hecho aplicaciones de ejercicio, de dieta y hábitos para diferentes patologías como la hipertensión, como el cáncer o aplicaciones específicas para la obesidad. Y ahora hemos sacado Sendo Diabetes, que es una aplicación específica que actúa como si fuera un coach personal de hábitos de vida. Te guía en una programación nutricional, te guía en una programación de ejercicio y además te pauta consejos relacionados con la gestión del sueño, la alimentación o el estrés. Es un coach de hábitos saludables".

Sendo Diabetes es una aplicación pensada para todos los públicos. Desde aquellos más sedentarios que se ven vencidos por la pereza a la hora de afrontar una diabetes que no les preocupa, hasta deportistas de élite. Tal y como explica Gorka Nuñez, incluso las mayores estrellas de cualquier deporte podrían regirse por las pautas de esta app que ya está en el mercado.

"Está pensada para que sea cual sea el nivel de condición física, pueda haber un beneficio de los consejos de la aplicación. Hay un perfilado inicial y la propia aplicación a través de unos algoritmos que hemos desarrollado nosotros, determina cuál es el nivel de salud metabólica y de condición física y entonces pauta diferentes tipos de dieta y ejercicio en función de cualquier nivel. Sirve tanto para sedentarios como deportistas recreacionales o de alto nivel".

Sendo Diabetes Nacho Castañón Omicrono

La diabetes en la élite

Gorka Nuñez es uno de los grandes defensores de que el mejor remedio para luchar contra la diabetes, sea cual sea el tipo o la fase de la enfermedad, es el deporte. Incluso antes de que se manifieste. Por ello, considera que personas como Arthur Ashe, Jackie Robinson, Sugar Ray Robinson o Borja Mayoral, por citar algunos casos diferentes a los anteriores, son fundamentales para demostrar que se puede sufrir esta patología y aún así llevar una práctica como el tenis, el boxeo o el fútbol a su máxima expresión.

En su afán por ahondar en el conocimiento de esta enfermedad, Gorka Nuñez se ha convertido también en asesor de deportistas de élite y por eso conoce a la perfección cómo luchan todos ellos contra esta patología. Uno de los aspectos que más destaca es ver cómo se preparan desde el punto de vista del conocimiento de su propio organismo para tener un control absoluto de la situación y de su rendimiento deportivo.

"Al final, la diabetes lo que te hace es enseñarte muy bien a gestionar tu metabolismo y estos deportistas se convierten en absolutos especialistas en fisiología. Conocen su cuerpo a la perfección y saben muy bien cómo reacciona su cuerpo ante la ingesta de hidratos de carbono y cuánta insulina tienen que ponerse en función de lo que hayan comido y en función de la actividad física que estén realizando. Son individuos que han aprendido a controlar sus niveles de azúcar en sangre al milímetro y que no tienen ningún problema para entrenar y competir como cualquier otra persona".

La diabetes les obliga a conocerse más y mejor que nunca para seguir rindiendo al máximo nivel. Y en eso también son ejemplos de dedicación. Sus casos deberían servir para que personas con el mismo problema, pero alejadas del calor de los focos, también se preocupen en conocer cómo funciona su cuerpo y a qué riesgos se exponen para llevar una vida lo más saludable posible.

Uno de los aspectos más importantes en el caso de los deportistas, marcados casi siempre por la diabetes de tipo 1, es que han convivido desde que son niños con este problema. Por ello, tienen muy interiorizado que tienen que hacer un esfuerzo extra para conseguir las mismas cosas que el resto. No obstante, con el debido cuidado que deben tener, sus carreras nunca están en riesgo.

[El próximo Cristiano o LeBron se descubrirá en un laboratorio: el ADN dirá quién es una estrella]

"Es gente que ha convivido toda su vida con este problema y conocen a la perfección cuánta insulina se tienen que poner, cuántos gramos de hidratos de carbono tienen que tomar en función del entrenamiento que vayan a realizar o en función de cómo de larga vaya a ser la competición. Es gente que controla su metabolismo mejor que la gente que no tenemos diabetes. Es gente que es capaz de regular su metabolismo de forma espectacular. Tenemos desde futbolistas conocidos hasta remeros del más alto nivel. Hay infinidad de ejemplos. Estamos rodeados de deportistas del más alto nivel que conviven con la diabetes sin ningún problema y que dan resultados excepcionales".

Además, tal y como explica Gorka Nuñez a EL ESPAÑOL, seguir el modelo de estos deportistas es primordial para intentar mitigar una enfermedad que suele ser crónica: "Más allá de la medicina que es fundamental, unos buenos hábitos son imprescindibles para controlar la diabetes. Unos buenos hábitos alimenticios y el ejercicio son capaces de hacer desaparecer la diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 1 no la hacen desaparecer, pero sí hacen que te tengas que poner menos insulina".

"La historia de estos deportistas con diabetes es en casi todos los casos muy similar. Gente que al principio tenía mucho miedo y que pensaba que no podía controlar la enfermedad. Pero han demostrado que pueden competir y entrenar al nivel de cualquier otro individuo sin diabetes. Efectivamente son un ejemplo para que las personas no deportistas que tengan esta patología vean que no solamente pueden hacer deporte y competir, sino que el hecho de hacer deporte les va a dar muchos beneficios para controlar mejor su diabetes".

Las agujas de insulina y el glucómetro acompañan al diabético en su día a día David Arranz ICAL

Los casos más reveladores

Uno de los problemas más importantes a los que se exponen los deportistas de élite, y que no es clínico, es la exposición de su situación a los demás. Compartir vestuarios, competiciones y entornos cuando se padece diabetes no siempre es fácil. Requiere llevar consigo material médico o tener administrarse insulina (pincharse) delante de los demás. Y desde edades muy tempranas.

Alexander Zverev, que el pasado mes de junio llegó a ser número dos del mundo en el ranking ATP de tenis, confesó hace unos meses que padecía esta enfermedad desde los cuatro años. Y reveló también al medio L'Équipe el calvario que padecía cuando solo era un niño: "Me daba vergüenza. En el colegio la gente se burlaba a menudo de mí. En una ocasión, alguien me robó todo el equipo con mi medidor de azúcar en sangre y la insulina. Terminé encontrándolo en el suelo totalmente destrozado".

Sin embargo, con el paso del tiempo fue capaz de conseguir que los demás aceptaran su situación. Eso sí, por el camino había conseguido convertirse en una estrella: "Cuando era pequeño no pensaba mucho en ello, después cada vez más. Quiero demostrar que se puede llegar muy lejos con esta enfermedad. Ahora, muchos años después y también con los éxitos cosechados a mis espaldas, me siento lo suficientemente cómodo y confiado como para hacer público esto". Así se lo confesaba la agencia de noticias DPA.

Gorka Nuñez comenta con EL ESPAÑOL su caso y la importancia de este tipo de revelaciones: "Ha tenido que soportar muchas burlas y aprendió a convivir con ello. Esto probablemente supone una barrera inicial importante, sobre todo por los prejuicios que tenemos todos. Pero una vez que te libras de esos prejuicios, no existe ningún impedimento para que una persona con diabetes pueda rendir al más alto nivel".

Además, el profesor e investigador en salud y ejercicio recuerda también otro de los casos más sorprendentes que se han producido en las últimas décadas: "En el caso del remero Steve Redgrave, él ya tenía cuatro medallas de oro y en 1997 le diagnosticaron una diabetes tipo 2 que es súper extraño porque está relacionada con hábitos de vida inadecuados, pero a veces también tiene un componente genético. La diabetes tipo 2 es un tipo de diabetes en la que normalmente no te tienes que poner insulina".

"Él estaba preparando los Juegos Olímpicos del año 2000 en Sídney y quería ser otra vez medallista. Los remeros, por su entrenamiento, tienen que tomar una cantidad de kilocalorías bestiales. Estamos hablando de 9.000 kilocalorías por día. Entonces se dio cuenta de que pese a que su diabetes fuera una diabetes de tipo 2, necesitaba tratarla como una diabetes de tipo 1. Si tomaba 9.000 kilocalorías al día, casi todas provenientes de los carbohidratos, su nivel de azúcar en sangre iba a alcanzar unos niveles peligrosos".

Entonces acordaron tomar una decisión que lo cambió todo: "Él y su médico decidieron tratarse su diabetes 2 como si fuera una diabetes 1 y empezó a pincharse insulina. Es un caso curioso porque es una diabetes 2 tratada voluntariamente como si fuera una diabetes tipo 1 con insulina para poder comer todo lo que necesitaba para poder soportar los entrenamientos tan duros que realizaba. Y efectivamente, en el 2000 volvió a ganar la medalla de oro después de habérsele diagnosticado una diabetes". Steve terminó su carrera con cinco oros y un bronce olímpico, brillando de manera consecutiva desde Los Ángeles 84' hasta Sídney 2000', y con otras 12 medallas mundiales, 9 de ellas de oro.

La leyenda del remo Steve Redgrave con un kit para tomarse una muestra de sangre

El asesor de deportistas de élite explica también que hay disciplinas en las que es todavía más complicado abrirse camino por el desgaste que conllevan y por la dificultad que supone tener una alimentación en la que se puedan controlar la ingesta de azúcares: "En deportes que son de alta intensidad y que tienen cierta duración, el consumo de hidratos de carbono a través de la actividad es muy alto. Algunos diabéticos corren el peligro opuesto a lo que la razón te puede dictar y es que tienen peligro de desarrollar hipoglucemias".

[El dopaje genético en el deporte, una técnica indetectable: 'trucar' el ADN para ganar medallas]

"La actividad física provoca un descenso de la glucemia y sumado a la insulina que se tienen que poner, el efecto puede ser tan grande que produce lo contrario a lo deseado, es decir, que te baja demasiado el azúcar en sangre. Esta gente que se dedica a competir en disciplinas muy exigentes tienen que tener un control muy estricto y estar continuamente monitorizando lo que comen y la insulina que se ponen".

Gorka Nuñez explica también que el avance de la medicina ha permitido el desarrollo de dispositivos que facilitan esta labor: "Yo conozco mucho el mundo del baloncesto y hay muchos jugadores diabéticos que tienen un estar continuamente controlándose y monitorizando la glucosa a través de un parche en la piel. Y cuando detectan desde el banquillo que el nivel de glucosa es alto, el entrenador pide tiempo muerto y se ponen la insulina. O Al revés, cuando le está bajando mucho el azúcar sanguíneo, lo mismo, piden un tiempo muerto y comen algo".

"Esto ha ido cambiando últimamente. Por ejemplo, Lauren Cox (jugadora estadounidense del Valencia Basket) lleva una bomba de insulina. Esto es un microprocesador, como un pequeño ordenador, que lo llevan normalmente en la cintura y que tiene incorporada una pequeña cánula metida en el tejido subcutáneo. Programa anteriormente la insulina que se tiene que poner y cuándo, y está durante las 24 horas del día aportando la insulina que necesita. Cada vez es más común llevarla. Antes no existía esto. Los deportistas con diabetes hace muchos años tenían que llevar un control más estricto de lo que comían y de la insulina que se ponían. Hay estrellas que han estado compitiendo al más alto nivel sin que la gente supiera que son diabéticos".

Uno de los casos más particulares en el mundo del fútbol lo protagonizó Diego Armando Maradona. Alrededor del año 2000 se conoció que padecía diabetes de tipo 2 y dado su historial, lo más factible es que esta estuviera producida por sus conductas nocivas: "El caso de Maradona es de una diabetes tipo 2. Puede deberse a dos cosas: o a un componente genético o a unos malos hábitos relacionados con una mala alimentación y conductas no muy saludables. Desconozco cuál es el caso de Maradona al 100%, pero es verdad que antes los futbolistas no se cuidaban y entrenaban como ahora. Pero podría ser también un caso genético aunque todo indique que simplemente fue una resistencia a la insulina debida a los malos hábitos".

En el lado opuesto a Maradona, un futbolista que nunca fue ejemplo de gran deportista, se encuentra el caso del Team Novo Nordisk, un equipo de ciclismo profesional que nació con el objetivo de hacer más visible el universo de la diabetes: "La historia empieza con dos ciclistas aficionados que quieren dar a conocer un poco la diabetes y demostrar al mundo que con diabetes sí se puede competir. Uno de ellos fue Phil Southerland, que fue profesional hasta el año 2010. Ahora tienen tres equipos, uno profesional, uno de desarrollo y un equipo femenino. Están ahí compitiendo en un deporte tan exigente como el ciclismo al más alto nivel, consiguiendo victorias y llevan muchos años dando el callo".

En definitiva, Gorka Nuñez, investigador en salud y ejercicio, asesor de deportistas de élite, profesor universitario en la UPV y la UPNA y cofundador y CSO (Chief Scientific Officer) de Health Training Lab, concluye que el deporte es una parte fundamental en esta lucha que puede llegar incluso a cambiar y salvar vidas.

[El estudio que demuestra que la Covid aumentó las lesiones de los futbolistas]

"La diabetes tipo 1 tiene un componente genético casi al 100%. Pero la diabetes tipo 2, en más de un 90% de los casos está relacionada con unos malos hábitos. De hecho, la diabetes tipo 2 hasta hace unas décadas solo se veía en gente mayor y en gente muy sedentaria. Lamentablemente, ahora, con el cambio de hábitos que se vive en España, que es uno de los países en los que más han aumentado los índices de sedentarismo y de obesidad, están apareciendo cada vez más niños que tienen problemas metabólicos relacionados con la obesidad, la resistencia a la insulina o la diabetes. Antes era muy difícil de encontrar niños con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2".

"Lo más importante es ser activo y ser precavido con el tipo de alimentación, es decir, evitar sobre todo productos industriales, no naturales y que tengan una gran cantidad de azúcares simples. Pero aun así, en deportistas es muy difícil encontrar casos con diabetes tipo 2. La actividad física es un protector excelente ante los riesgos de desarrollar diabetes tipo 2".

"Dicho esto, una vez que te ha pillado el toro y has desarrollado una resistencia a la insulina o una diabetes tipo 2, sabemos que regulando la alimentación, llevando una vida activa y practicando ejercicio a diario, los efectos secundarios de la diabetes tipo 2, que son muchos, prácticamente desaparecen y cada vez con más frecuencia. Cambiar los hábitos de nutrición y llevar una vida activa y deportiva puede incluso hacer desaparecer la diabetes tipo 2".

Sigue los temas que te interesan