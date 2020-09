El CSD presenta el protocolo de actuación para la vuelta del deporte no profesional

El Consejo Superior de Deportes ha presentado cuál será el protocolo para la vuelta de las competiciones oficiales de ámbito estatal y de carácter no profesional para la temporada 2020/2021. De esta manera, muchas disciplinas deportivas consideradas como no profesionales reciben por fin su hoja de actuación para poder regresar en unas condiciones sanitarias que no pongan en peligro la salud de los deportistas.

Este protocolo había sido demandando hasta la saciedad por deportes como el fútbol femenino, el fútbol sala o competiciones de fútbol masculino como Segunda División B o Tercera División, ya que no solo no contaban con un protocolo sanitario, sino que no tenían una fecha para poder arrancar sus competiciones. De esta forma, todos ellos reciben un impulso que les permitirá comenzar sus temporadas en un breve periodo de tiempo.

Tal y como se recoge en el protocolo, todos los deportistas se realizarán test para conocer si hay contagios por Covid-19 antes de que arranquen las competiciones de manera oficial con el propósito de que el inicio de la temporada sea lo más seguro y limpio posible, evitando así contagios y rebrotes.

Marino - Tamarecite, el primer partido con en público en la España post Covid-19 EFE

Además, la asistencia de público dependerá de las normas establecidas en cada momento en las Comunidades Autónomas de los equipos que estén participando, de manera que el protocolo tendrá variaciones en función del ámbito estatal donde se encuentren los deportistas participantes. Sin embargo, ha quedado establecido que se permitirá la entrada de un máximo de 1000 personas en espacios que se encuentren al aire libre y de 500 personas en espacios cerrados, aunque esta medida quedará regulada en última instancia por las comunidades autónomas.

También se ha establecido cuál será el protocolo de actuación en caso de que se registren positivos entre los deportistas y clubes participantes. En primer lugar se deberán comunicar a las autoridades de la Comunidad Autónoma que corresponda para que el hecho sea de constancia para las autoridades sanitarias.

Posteriormente será necesario seguir el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad para evitar nuevos contagios y para reducir lo máximo posible la propagación del virus dentro de las diferentes plantillas y de los diferentes clubes, lo que podría provocar el caos en la competición.

El papel de las federaciones para poner control

Y en tercer lugar, las federaciones deportivas, tal y como ha sido comunicado por el Consejo Superior de Deportes, tendrán la obligación de rastrear a fondo cuáles han sido los contactos más estrechos establecidos por los deportistas que hayan dado positivo para poder establecer así un plan de actuación eficaz y evitar que se formen líneas de contagios.

Estas y otras medidas han sido recogidas por el protocolo elaborado por el CSD, el cual llega considerablemente tarde y que ya había sido reclamado por diferentes disciplinas y competiciones deportivas que al no ser consideradas como deporte profesional se han visto profundamente agraviadas y han pagado con retrasos imperdonables la falta de atención de las autoridades.

De esta forma, el retorno de las competiciones no profesionales parece estar más cerca que nunca, dando así valor al acuerdo alcanzado y a la actuación de las diferentes fuerzas para que instituciones como el CSD hayan podido actuar en pro de los deportistas.

