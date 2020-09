Irene Lozano: "Tebas y Rubiales tendrán que plantearse si prestan un buen servicio al fútbol"

Irene Lozano está de vuelta con varios asuntos sobre la mesa. La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD) habló este miércoles por la noche en El Larguero de la Cadena SER sobre el acuerdo alcanzado por el deporte no profesional y el enésimo capítulo de la batalla entre LaLiga y la Federación Española de Fútbol (RFEF), encabezada por sus dos presidentes: Javier Tebas y Luis Rubiales, respectivamente.

Lozano fue clara con la situación actual de Tebas, investigado por el Gobierno por el 'caso Fuenlabrada', que podría ahora ser inhabilitado "en cualquier momento". La secretaria del Deporte avanzó que se está estudiando dicha posibilidad, lo cual dejaría LaLiga temblando a pocos días del inicio de la competición.

Deporte no profesional

"Había tanta gente a la que poner de acuerdo que creo que es lo mejor que le podemos brindar al deporte no profesional. Creo que hemos hecho un trabajo extraordinario".

Condiciones

"El CSD recomienda que se haga una PCR antes del comienzo de las competiciones. Hemos preguntado en qué condiciones sanitarias se debe hacer".

Vuelta del público

"En todos los deportes no profesionales se ha establecido: las comunidades autónomas podrán decidir si permitir hasta 500 personas en espacio cerrado y 1.000 al aire libre".

'Normalización' de los positivos

"Tenemos que acostumbrarnos a vivir con positivos. Los protocolos tratan de limitar el riesgo y nos dicen cómo actuar si hay un positivo".

Guerra Tebas - Rubiales

"Si no traen la paz tendrán que plantearse si prestan un buen servicio al fútbol o no. Creo que es posible la paz Liga - Federación. Se consume muchísima energía en batallas absurdas. Me desanima mucho ponerme a mediar en un acto que ya está judicializado".

Tebas, investigado

"Cuando conocimos información de posibles vínculos entre LaLiga y el Fuenlabrada nos pareció lo más razonable que la Fiscalía lo investigue. Me parece que no es lo más ejemplar. Son unos vínculos que enseguida despiertan una sospecha de duda".

No descarta la inhabilitación

"Estamos trabajando sobre una denuncia que presentó el Deportivo. Se puede tomar la decisión de inhabilitar al presidente de LaLiga en cualquier momento. Lo estamos estudiando".

