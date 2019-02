La polémica victoria de dos atletas transgénero

Las atletas transgénero Terry Miller (Bloomfield High School) y Andraya Yearwood (Cromwell High School) acabaron primera y segunda respectivamente en las pruebas de velocidad de los campeonatos de instituto de pista cubierta del Estado de Connecticut (Estados Unidos).

Las dos atletas lograron dominar en los 55 metros lisos femeninos. Miller, que tiene la tercera mejor marca nacional en esta prueba y es la campeona estatal, consiguió ser la primera en llegar a meta con un tiempo de 6.95 segundos. Por su parte, Yearwood hizo un tiempo de 7.01 segundos.

El dominio de Miller y Yearwood ha generado polémica dentro del atletismo. A pesar de ello, Yearwood, de 17 años, se muestra orgullosa de lo conseguido y resta importancia a las críticas: "No me voy llorando a la cama, las críticas no son serias", dice.

Selina Soule, una de sus rivales, fue una de las atletas que considero esto una injusticia: "No tengo ningún problema con que quieran ser chicas, sino con la ley". Para ella, las deportistas transgénero cuentan con una ventaja competitiva. Por ello, su madre ha iniciado una reclamación para que hagan la ley más estricta.

"Si completan una terapia hormonal con un tiempo de espera como exije el olimpismo, entonces sí; en ese momento se les puede permitir competir como mujeres", argumenta la madre de Soule.