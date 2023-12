Esta es la raza de perros más tranquila de todas: es ideal para vivir en un piso

En España los perros son la primera opción a la hora de tener una mascota en el hogar... Y si bien es cierto que hay muchas razas de perros, prácticamente cada perro tiene su propia personalidad. De tal forma que hay razas de perros más tranquilas que otras, aunque siempre se puede potenciar la tranquilidad e independencia de un can.

Si tu sueño siempre ha sido tener un perro y nunca te has decidido por uno... Puede que este 2024 sea el año ideal para tener un can en tu hogar. Recuerda que son muchos los peludos sin hogar y que la mejor opción es que adoptes a un can que no tenga familia. En cualquier caso, no te vendrá mal conocer la personalidad de las distintas razas.

Las razas de perros más tranquilas

Como ya apuntábamos anteriormente, hay que tener en cuenta que si algunas razas son consideradas de perros "tranquilos", "calmados" o "poco nerviosos", el resto de los perros también lo pueden ser si son educados correctamente. Más aún, todos necesitarán ejercitarse física y mentalmente.

Galgo

Los galgos necesitan ejercitarse mucho durante al menos 3 veces al día. Sin embargo, más allá de esto, son canes bastante tranquilos, más allá de lo que se pueda creer. Por eso, en casa pueden pasar mucho tiempo tumbados, siempre que hayan liberado su energía. Recordemos que los galgos suelen ser abandonados después de épocas de caza, y por ello, te animamos a acudir a las protectoras si así lo deseas.

Galgo

Carlino o pug

Según Experto Animal, "el temperamento del pug o carlino es el típico de un perro de compañía. Es cariñoso, alegre y juguetón." No todos los perros son nerviosos, sino que los carlinos son muy calmados y por lo tanto, muy compatibles para aquellas personas que vivan en una casa o piso pequeños.

Carlino

Gran danés

A los Gran danés también se les llama "gigantes dulces". Según los expertos, se trata de un perro muy fiel, activo, cariñoso, tranquilo y dócil. En cualquier caso, un perro tan grande necesita sus 2-3 paseos diarios para ejercitarse para relacionarse con otros perros y jugar.

Gran danés

Bulldog inglés

Experto Animal nos dice que "el bulldog es un perro determinado, fuerte, alerta, valiente y leal". Además, tienen un carácter afectuoso, calmado y tranquilo. En cualquier caso, el Bulldog inglés tiene que estar muy bien socializado desde que es cachorro para evitar situaciones en las que se ponga nervioso por protección de territorio o de personas de su entorno.

Bulldog inglés

San Bernardo

Un San Bernardo es muy tranquilo también. Su relación con los niños es excelente, y por lo tanto, puede ser un perro familiar. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que, al igual que el Gran Danés, no puede vivir en cualquier casa, sino que es indispensable un gran espacio. Más allá de ser un perro grande, son mansos y obedientes.

San Bernardo

Mastín español

El Mastín español es uno de los perros más grandes también, pero su carácter es muy temperado. Se trata de una raza de perros muy seguros de sí mismos, inteligentes, nobles, cariñosos y determinados. Además, estos perros son especialmente adecuados para los niños, por quienes siente especial atracción.

Mastín español

Basset hound

Los Basset hound también forman parte de esta lista de perros calmados. Estos perros son muy tranquilos y amigables, aunque también suelen ser muy obstinados. Además, también suelen ser perezosos y hay que obligarles en muchas ocasiones a que se ejerciten. Es una raza especialmente leal, muy cariñosa y les gusta mucho jugar con los niños.

Basset hound

Shar pei

Como ya sabemos, un perro independientemente de su raza puede desarrollar una personalidad u otra. Sin embargo, en rasgos generales podemos decir que los shar pei son perros tranquilos. Son calmados, relajados, obedientes y leales. Además, son bastante independientes.

Shar pei

Sigue los temas que te interesan