Hay muchas cuestiones sobre nuestro planeta y los demás que generan gran curiosidad e interés científico. Por ejemplo, ¿sabemos por qué los planetas son redondos? Esta podría ser una pregunta de difícil explicación al igual que lo es otra, muy preguntada a lo largo de los tiempos: ¿por qué el cielo es azul? Hacerse preguntas tan básicas como estas implica ser una persona muy curiosa sobre el mundo que nos rodea. Por eso, aquí te vamos a contestar a la pregunta de por qué el cielo es azul de forma sencilla.

¿Por qué el cielo es azul?

En primer lugar, para responder a la pregunta de por qué el cielo es azul hay que tener en cuenta que la luz del sol se ve blanca, pero en realidad contiene todos los colores del arcoiris. Por eso, ya mencionábamos anteriormente que la respuesta tenía que ver con la luz de sol. Sabemos que la luz contiene todos los colores aunque la veamos blanca en tanto que si esta la pasamos por un prisma (un cristal), quedan separados todos los colores y vemos lo que llamamos el "arcoiris".

El ser humano, y mucho más concretamente la vista humana, solo tiene capacidad para ver un tipo de luz en concreto. Ello no quiere decir que la energía lumínica no sea mucho más compleja y no haya muchos más tipos de luz. Por lo tanto, distinguimos entre la luz "visible" para los seres humanos y la luz "no visible" a nuestros ojos.

De la misma forma, también hay que tener en cuenta que la luz viaja en ondas. Por un lado, parte de la luz viaja en ondas breves y cortas; por otra otro lado, otra parte de la luz lo hace en ondas largas y de larga duración. De todas las ondas, aquellas que son azules son las más cortas. Mucho más que las rojas, amarillas, naranjas o verdes.

Si seguimos explicando el comportamiento de la luz tenemos que decir que esta no solo viaja en ondas, sino que además lo hace en línea recta, es decir, en ondas pero siguiendo siempre una misma dirección. Únicamente la luz cambia de dirección si se encuentra con un objeto que obstruya su paso.

Una vez que la luz del sol llega a la tierra, concretamente a la atmósfera terrestre, ocurre que esta se dispersa en todas las direcciones. Esta dispersión tiene que ver con que la luz se encuentra con todas las moléculas que posee la atmósfera y de entre todos los tipos de luz que decíamos que había, esto le ocurre sobre todo a la luz a azul. Es decir, la luz azul se dispersa mucho más fácil en tanto que está compuesta por ondas cortas y pequeñas. En consecuencia, esta sería la razón por la que vemos el cielo azul (en diversas tonalidades de azul).

¿De qué color es el cielo en otros planetas?

Otra pregunta que puede surgir a colación de esta es si el cielo es azul en otros planetas. La respuesta tendría que ver con cómo llega la luz del sol a las atmósferas del resto de planetas y cómo se produce la dispersión de estas ondas. Gracias a los estudios de la NASA, tenemos imágenes que demuestran que el cielo de marte es de color rojizo o anaranjado en tanto que tiene una atmósfera muy delgada hecha principalmente de dióxido de carbono y llena de partículas finas de polvo. Sin embargo, cuando el sol se pone, el cielo de marte empezaría a adquirir un color más grisáceo, justo al contrario que en la tierra que adquiere un color rojo o anaranjado.

