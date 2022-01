Por qué mi perro vomita y no quiere comer

En España, según Statista y datos recogidos hasta 2020, hay unos 7 millones perros. De hecho, podría decirse que hay más hogares con perros que con niños. Sin embargo, hay muchas cosas sobre estos peludos que todavía no sabemos, como por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que tienen prohibido comer los perros? Suele ocurrir que les damos muchas cosas que les produce indigestiones o incluso intoxicaciones y ello les provoca vómitos y diarrea. Esta puede ser una de varias causas por las que un perro vomita y no quiere comer. Aquí te explicamos los motivos.

¿Por qué mi perro no come?

Según Experto Animal, hay distintas situaciones en las que un perro no quiere comer, y por eso, aquí te nombramos aquellos que ellos, como expertos, mencionan. En primer lugar, hay que tener en cuenta si es algo puntual. El perro peude sufrir molestias digestivas puntuales, que remiten en 24 o 48 horas y por lo tanto, no suelen ser de gravedad. Sin embargo, si el perro no come y además vomita, hay que acudir a un veterinario. Sobre todo, hay que observar otros posibles síntomas, como la fiebre.

¿Por qué mi perro vomita?

Con respecto a las vómitos, ya sabemos que hay que acudir al veterinario. Sin embargo, te adelantamos por aquí posibles causas a estos problemas digetivos:

Parásitos intestinales. Es importante seguir correctamente las pautas de desparasitación interna de los perros. Esta tiene que ser, como mínimo, cada tres meses.

Envenenamiento. No podemos fiarnos de cualquier cosa que ingiera nuestro perro en la calle. Hay que observarle muy bien, puesto que se puede intoxicar.

Torsión gástrica. En este caso nos encontramos ante una patología muy grave en la que el perro tendrá que ser intervenido, y por ello, cuanto antes acudamos al veterinario, mejor.

Enfermedades infecciones. En este caso, hay que tener en cuenta enfermedades como el parvovirus o el moquillo, infecciones contra las que el perro debería estar vacunado.

Gastroenteritis. En este caso, nos encontramos con un virus que normalmente se resuelve solo en 24-48 horas con ayuno e hidratación con suero.

Pancreatitis. Esta provoca vómitos, diarrea, dolor abdominal y pérdida de apetito.

Ingesta de cuerpos extraños. En este caso, hay que tener mucho cuidado. Podría ser necesaria una intervención quirúrgica, al menos, una extracción mediante endoscopio.

Alergias alimentarias. Al igual que las personas, los perros pueden ser alérgicos o intolerantes a determinados alimentos, como los cereales o los lácteos.

Mareo por movimiento. En muchos casos, los perros se marean en el coche y vomitan. En estos casos, podemos recurrir a algún medicamento que el veterinario recomiende.

Otros problemas de órganos internos.

¿Qué hago si mi perro no quiere comer y vomita?

Es tarea del veterinario identificar cuál es el motivo (de entre todos los presentados) que está causando problemas intestinales en nuestro peludo. Sin embargo, como recomendación general es importante retirarle la comida al perro, es decir, hacerle ayunar. También hay que observar cómo es el vómito: si es amarillo, blanco, si lleva consigo sangre... Todos estos datos tendrás que dárselos al profesional. Además, si tu perro ha ingerido cuerpos extraños, debes acudir con urgencia para que le practiquen a tu perro un lavado de estómago.

