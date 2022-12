La planta navideña peligrosa para los animales que puede que tengas en casa

Con la llegada de la Navidad, España se llena de decoraciones, luces, mercadillos típicos... De la misma forma, los hogares se decoran y casi todo el mundo pone su árbol de Navidad, así como otras plantas típicas, como puede ser la Flor de Pascua.

Sin embargo, ¡ten cuidado! Si tienes un perro o un gato, tendrás que vigilar que no ingieran o chupen estas plantas, pues pueden resultar tóxicas para ellos. Te damos la lista de aquellas con las que tendrás que tener mucha precaución:

1. Flor de Pascua

La flor de Pascua procede de México y Centroamérica y es la flor por excelencia de la Navidad. Se trata de una planta muy bonita por su color rojizo, y además, resulta muy fácil de mantener. Sin embargo, es extremadamente tóxica para perros y gatos, sobre todo, incluso para los felinos.

Flor de Pascua iStock

Concretamente, su toxicidad se encuentra en el líquido blanquecino de su interior. Tal y como cuenta Experto Animal, los ésteres diterpénicos que lo componen son unas toxinas muy irritantes para estos animales.

2. Muérdago

El muérdago es una planta semiparásita perteneciente a la familia de las santaláceas. Según la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), esta planta resulta tóxica debido a dos sustancias: la toxalbúmina y la faratoxina viscumina, por lo que lo más recomendable es mantenerla alejada de nuestros perros y gatos.

Muérdago iStock

3. Acebo

El acebo es un arbusto o como mucho un pequeño árbol de la familia de las Aquifoliáceas. También es otra de esas plantas que se suelen usar para decorar los hogares en Navidad, y que pueden resultar tóxicas para perros y gatos, aunque el nivel de toxicidad tampoco es muy alto.

En cualquier caso, según la ASPCA, la toxicidad de esta planta se encuentra en las saponinas de las hojas, así como en los frutos.

Acebo

4. Abeto de Navidad

Finalmente, no hay nada más navideño que poner el árbol de Navidad en casa, aunque la mayoría de los españoles optan por uno artificial. Sin embargo, hay personas que siguen comprando un abeto auténtico.

En caso de que tengas un abeto de verdad, y tengas perros o gatos, tendrás que tener mucho cuidado debido a que las hojas de estos árboles son muy perjudiciales. Esto tiene que ver con son muy puntiagudas y rígidas, de tal forma que pueden perforar su intestino.

Abeto de Navidad

