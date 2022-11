Si tu perro te mira y se relame, puede que estés enfadado

Los perros son la mascota preferida de los españoles... Sin embargo, a pesar de que los humanos llevamos miles de años compartiendo nuestras vidas con los perros, aún no se nos escapan muchas cosas sobre sus comportamientos y actitudes. De hecho, el lenguaje no verbal de los canes puede ser complejo para nosotros. Por ejemplo, ¿qué significa cuando mi perro se relame y me mira?

[¿Qué significa que tu perro te mire fijamente?]

¿Por qué mi perro se relame la boca?

Seguramente, si tienes perro, has percibido que este se lame la boca en diferentes contextos y situaciones. Puede que tenga sentido que el can se relama cuando ve comida, algo que le resulte muy delicioso, o simplemente su pienso porque ya es su momento de comer. En cualquier caso, hay otras situaciones en las que tu perro se puede relamer, y sin embargo, está queriendo comunicar cosas muy distintas:

Espera recibir comida. Lo más lógico es que tu perro se esté relamiendo porque está salivando mucho, al igual que las personas, cuando tiene hambre.

En ocasiones un perro se relame como muestra de que necesita calma. Esta es una señal difícil de interpretar, pero si vemos que nuestro perro se está sintiendo incómodo y a la vez se relame, es probable que esté haciendo una señal de apaciguamiento.

Está regulando su temperatura corporal. Los perros regulan su temperatura principalmente a través del jadeo, de tal forma que si lame, en un contexto de altas temperaturas, es probablemente porque tenga calor.

Puede que esté sintiendo náuseas. Es importante tener en cuenta que en ocasiones un perro hipersaliva y se lame en exceso la boca porque puede estar experimentando algún tipo de problema gastrointestinal. Para asegurarnos, si notas que tu perro lo hace en exceso, y tiene náuseas o incluso llega a vomitar, lo mejor es que acudas al veterinario.

Está sintiendo ansiedad. Si tu perro no tiene ningún problema digestivo, y se relame en exceso, esto significa que está experimentando ansiedad o estrés. Para solucionar este problema, lo mejor es que te pongas en contacto con un experto en conducta canina.

¿Por qué mi perro se relame y me mira fijamente?

Ya sabemos qué significa cuando nuestro perro se relame en exceso. Sin embargo, ¿qué significa cuando el can se lame y nos mira? Desde luego, a través de estas señales el peludo nos está queriendo decir algo. En la revista científica Behavioral Processes está la respuesta. Los investigadores de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y la Universidad de Lincoln, Reino Unido han hecho un estudio al respecto.

La autora principal, Natalia Alburquerque, de la Universidad de Sao Paulo, establece lo siguiente: "El acto de relamerse fue provocado solo por señales visuales ((expresiones faciales). También hubo un efecto de especie, con perros relamiéndose más a menudo cuando miraban a humanos que otros perros."

Principalmente, se ha llegado a la conclusión de que un perro se relame y nos mira cuando ha percibido emociones negativas en nosotros. Esta sería su forma de querer transmitirnos calma y tranquilidad, sobre todo, si consideran que el motivo de enfado es algo que ellos mismos han hecho.

