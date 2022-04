Este es el perro más viejo del mundo

Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, la cifra de perros domésticos en España rondaba los siete millones según datos de 2019. Estos datos cada vez aumentan más. Sin embargo, de entre todos los perros que existen, hay que tener en cuenta que algunos tienen más esperanza de vida que los demás, principalmente, por su genética. Hay algunos que viven tanto que el Libro Guinness de los Récords ha certificado que existe un perro de 21 años, vive en Greenacres, Florida (EE. UU.) y es "el perro más viejo del mundo".

¿Cuál es el perro más viejo del mundo?

El perro más viejo del mundo es TobyKeith un chihuahua macho de Florida (Estados Unidos) que tiene 21 años, ya que nació el 9 de enero de 2001. Su dueña es Gisela Shore, la cual lo adoptó cuando tenía apenas unos meses de vida. Se trata del perro más viejo del mundo que entra en el Récord Guinness.

Este perro nació el 9 de enero de 2001 con lo que en la fecha en la que se verificó su edad, el pasado 16 de marzo, contaba con 21 años y 66 días. La dueña del perro confesaba a los medios del Guinness: "Era voluntaria en el Peggy Adams Animal Rescuey uno de sus empleados me dijo sobre una pareja mayor intentando donar un cachorro porque no podían cuidarle más tiempo. Quedé con la pareja mayor y me presentaron un pequeño Chihuahua bronceado. Le llamaron Peanut Butter (Mantequilla de Cacahuetes). Luego le cambié el nombre a TobyKeith".

Shore no es veterinaria pero saber cómo cuidar correctamente de un perro. De esta forma, su can tiene una dieta basada en vegetales, pollo y arroz, sin ningún tipo de dulce. Además, lleva una vida tranquila en casa en a la vez que realiza varias horas de ejercicio al día. A todo esto se le junta una buena genética y mucho amor.

La esperanza de vida de los chihuahua es de 12 a 18 años. Se trata de una raza de perros que necesita cuidados básicos, pero que son bastante fáciles de cuidar, en términos generales.

