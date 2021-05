En España los gatos son la segunda opción favorita como animales de compañía después de los perros. La gran ventaja de estos felinos es que además de brindar una gran compañía y de ayudarnos a reducir los niveles de estrés y de ansiedad ( ), también son una de esas mascotas perfectas para quienes tengan que pasar bastantes horas en el trabajo, ya que pueden estar solos en casa bastante tiempo, pueden adaptarse perfectamente a vivir en pisos pequeños y sin duda son los animales más independientes. Pero si por algo destacan estos animales, es por ser los más dormilones sobre todo cuando alcanzan la edad adulta, pudiendo pasar hasta 16 horas durmiendo. Los más jóvenes en cambio, pueden pasarse más horas escondiéndose y jugando que durmiendo.

Razones más que suficientes para que pensemos en proporcionarles un lugar adecuado en el que poder dormir. Y es que, aunque en el caso de los perros buscarle una cama acolchada y a su medida es algo que hacemos casi de manera automática, no sucede lo mismo en el caso de los gatos. ¿La razón? Los gatos son uno de los animales más obstinados que existen y por eso adoran dormir donde ellos decidan y no en esa camita o cesta maravillosa que les has comprado, a no ser que desde pequeño los acostumbres a dormir en un determinado lugar. De hecho, son muchos los gatos que se decantan por dormir en la cama o en la misma habitación que sus dueños.

¿Dónde debe dormir un gato?

Los inconvenientes de dormir con tu gato

Dormir con o sin tu gato depende de ti y de las preferencias de ambos. Pero lo cierto es que los expertos recomiendan que los gatos cuenten con su propio espacio para dormir, ya sea en una cómoda cesta con una manta, en una colchoneta o cualquier otro lugar cómodo y situado en altura, que también cuente con el tamaño perfecto para que nuestro gato pueda descansar adecuadamente.

Sea cual sea la opción que elijas, es importante que contemples los dos principales inconvenientes que podría tener dormir con tu gato en la misma cama:

¿Eres alérgico a los gatos?

Si la respuesta a esta pregunta es sí, definitivamente dormir con tu gato solo te provocará un aumento de los síntomas de alergia ya que estarás mucho más expuesto y durante muchas más horas.

¿Te cuesta conciliar el sueño?

Los gatos tampoco son los mejores compañeros, sobre todo si para ti dormir del tirón durante horas es una tarea imposible. ¿La razón? Los gatos tienen diferentes ciclos de sueño a los nuestros y además son animales nocturnos, por lo que les gusta comer, pasearse, hacer ruidos o incluso jugar por la noche. Así que podría hacer que te despiertes aún más veces a lo largo de la noche.

Si estos dos inconvenientes no te afectan y quieres que tu gato duerma contigo en la cama, también tienes que saber que puede ser algo beneficioso, ya que además de reforzar el afecto y la seguridad entre ambos, su ronroneo también podría ayudarte a conciliar el sueño, ya que en algunos casos ayuda a relajarse.

¿Cómo elegir una cama adecuada para tu gato?

Si en cambio la idea de dormir en la misma cama no te convence, sin duda una de las mejores opciones es escoger una cama adecuada para tu gato y te advertimos que puede que necesites probar varias hasta encontrar la que más le guste.

Busca un tamaño adecuado y no la coloques sobre el suelo: Para acertar lo más importante es que escojas un tamaño adecuado para que tu gato pueda echarse cómodamente en ella, además de tener en cuenta que también tendrás que ponerla a una cierta altura y no sobre el suelo.

La importancia de los materiales, la ubicación y la temperatura: La temperatura de la casa, el material del que esté hecha su camita y la ubicación también es otro punto importante, ya que en verano y sobre todo en los días de mucho calor buscará descansar en un lugar más fresco y en invierno todo lo contrario.

Alejado del arenero y comedero: También es importante que el área de descanso esté alejada del arenero y del comedero, ya que para comer y hacer sus necesidades suelen preferir un lugar tranquilo y alejado del tránsito habitual de la casa.

¿Dónde debe dormir un gato?

La verdadera respuesta a "¿Dónde debe dormir un gato?" realmente podría ser “donde tu gato y tú queráis”. De hecho, siempre tendrás que tener en cuenta la posibilidad de que puedas encontrarlo durmiendo en cualquier otro sitio de la casa y no en esa maravillosa camita que has preparado exclusivamente para él.

Para todos esos dueños que quieren evitar que su gato duerma con ellos o que simplemente le de uso a esa cama o cesta en la que ha invertido, lo más importante es que tengas en cuenta y observes las preferencias de tu gato, esto te dará todas las pistas que necesitas para encontrar la cama perfecta con la que asegurar su descanso y bienestar.

Otro punto importante, es que si tu gato está acostumbrado a dormir contigo y quieres cambiar esa costumbre, lo más adecuado es que aunque hayamos decidido que duerma en otro lugar de la casa le demos tiempo para adaptarse y le dejemos la puerta de la habitación entreabierta para que sienta que estamos ahí. Según vaya sintiéndose más seguro, irá encontrándose más cómodo en su cama, pero si esto no funciona, podremos probar a cerrar la puerta de la habitación si es lo que queremos. Eso sí, puede que al principio se sienta inseguro y pueda maullar por la noche al ver que nuestra habitación está cerrada

