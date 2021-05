En España, los gatos son la segunda opción a la hora de tener una mascota en el hogar (la primera son los perros, como muchos saben). Sin embargo, existen muchas ventajas a la hora de tener un gato como mascota, principalmente, porque pueden estar solos en casa bastante tiempo, no requieren muchos cuidados, no necesitan espacios grandes, y sobre todo, por que son animales que necesitan independencia. Tanto es así, que hay determinadas cosas que los gatos odian de los humanos, te contamos algunas de estas curiosidades, según Experto Animal.

5 cosas que los gatos odian de los humanos

1. Los gatos odian bañarse

En primer lugar, según Experto Animal, los animales odian bañarse. Ya anteriormente teníamos la duda sobre si los gatos se pueden bañar, y efectivamente, sí, aunque resulta muy complicado que un gato se bañe sin poner problemas al respecto, a excepción de los gatos bengalí. Por eso, los gatos quierne el agua únicamente para beberla.

2. Los gatos odian los olores fuertes

En segundo lugar, los gatos odian los olores fuertes, en tanto que tienen un olfato muy sensible. Tal y como explican desde Experto Animal: "Los felinos usan los olores para comunicarse, por lo que el hecho de estar rodeados de los potentes fragancias humanas puede resultarles bastante molesto".

3. Los gatos odian los sonidos fuertes

Y como no, los gatos también odian los sonidos fuertes porque al igual que con el olfato, su audición es muy sensible, así como potente. Otra evidencia más de que necesitan tener una vida tranquila en la que no existan excesos en ningún sentido. Por eso, una forma de no alterar a nuestros gatos es tener: no poner la televisión muy alta, controlar el volumen de la música, evitar los gritos excesivos...

4. Los gatos odian la falta de limpieza

Además, otra de las cosas que odian los gatos es la falta de limpieza. Como ya sabemos, los gatos son animales excesivamente pulcros, de hecho, ellos mismos realizan la limpieza de sus cuerpos, por eso tampoco hay problema con que odien bañarse. A consecuencia de esto, odiarán muchísimo vivir en una casa sucia, y sobre todo, que su arenero no esté limpio. Procura tener siempre su arena limpia después de que este haya hecho sus necesidades.

5. Los gatos odian el cariño en exceso

Y por último... Los gatos odian que estés constantemente dándoles mimos y haciéndoles caricias. Hay que recordar, de nuevo, que los gatos, al contrario que los perros, son animales bastante independientes y en muchas ocasiones, poco sociables. Muy importante tener en cuenta esto que cuentan en Experto Animal: "[...] el contacto físico es una forma de dominio, por eso solo se dejarán acariciar cuando ellos quieran y no cada vez que tú los busques".

