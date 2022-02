¿Cuál es el origen y verdadero significado de la palabra 'ok'?

En español o castellano se usan gran cantidad de anglicismos, es decir, de palabras prestadas y adaptadas a nuestra lengua. De la misma forma, en castellano usamos muchas palabras inglesas sin traducirlas, caso, por ejemplo, de 'ok'. Se trata de un término muy usado internacionalmente, que proviene del inglés y que tiene un origen muy curioso. Aquí te contamos todo sobre el término más usado del planeta.

El verdadero origen de la palabra 'ok'

El origen del término ‘ok’ ha generado mucha curiosidad, puesto que se habla de varios orígenes posibles. Por un lado, se habla de que surgió en el momento en el que los ingleses empezaron a usar muy frecuentemente las abreviaturas.

Según Elly van Gelderen, los lingüistas hablan de que en el siglo XIX para los jóvenes ingleses estaba de moda utilizar términos como 'KG' para referirse a "know go", un error ortográfico de "no go", cuando se referían a algo imposible. De la misma forma, ocurriría con 'ok', que probablemente surgió como una abreviatura de "oll korrect", que era una manera divertida de decir "todo correcto". Se dice que fue el lingüista norteamericano y docente de la Universidad de Columbia, Allen Walker Read, el que encontró este verdadero origen de la palabra.

También existen mitos sobre el origen de 'ok' como que surgió en la Guerra Civil estadounidense, cuando los soldados utilizaban una pizarra para apuntar los muertos en la batalla poniendo "0 killed" (cero muertos) en el caso de que nadie muriese.

Como dato curioso, la palabra "ok" es el término más usado desde hace 180 años, así lo publicó Elly van Gelderen, profesora de inglés en la Universidad Estatal de Arizona, en el portal web Quartz.

De la misma forma "ok" es una abreviatura usada de forma internacional (más de 600 lenguas y muchos otros dialectos). Incluso ha sido utilizada en la Luna, cuando en 1969, Buzz Aldrin y Neil Armstrong confirmaron a Houston que el módulo Eagle del Apolo 11 había llegado.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan