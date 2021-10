Si por algo destaca la fauna de España, es por su diversidad y aunque entre todas las especies lo más habitual es encontrarse con animales inofensivos, sí que existen algunas especies cuyo ataque puede llegar a ser especialmente peligroso y que posiblemente podrían obligarte a hacer una visita urgente al hospital. Así que, tanto si planeas viajar por España, como si eres un amante de las rutas de senderismo y de los planes en la naturaleza o si simplemente eres un apasionado de la fauna, esta vez te descubrimos los siete animales más peligrosos de España. Desde la escolopendra a los jabalíes, pasando por la víbora áspid o la temida viuda negra. Estas son algunas de las especies más temidas del territorio español.

Estos son los animales más peligrosos de España

Escolopendra

La escolopendra es un miriápodo plano y alargado de color negro y amarillo, que como el ciempiés también cuenta con numerosas patas y puede llegar a medir sobre unos 20 centímetros, pero si algo destaca de él eso es sin duda su dolorosa picadura. Y es que, este animal inyecta una toxina a través de dos pequeñas pinzas denominadas forcípulas, con las cuales se defiende paralizando y capturando a sus presas. Suelen encontrarse por todo el territorio español, pero son más comunes en las zonas de la costa mediterránea. Aunque su picadura no es letal, sí se trata de una picadura muy dolorosa y tras la que probablemente tendrás que acudir al hospital.

Escalopendra

Serpientes (especies venenosas)

Aunque en el territorio español en principio ninguna serpiente autóctona tiene una mordedura letal, sí que existen 5 especies especialmente venenosas. La primera de ellas es la víbora áspid, junto con la Seoane, la hocicuda y las culebras bastarda y de Manto o cogulla. Aunque ninguna de estas cinco especies de víboras y culebras cuenta con un veneno mortal, sí que necesitan de un antídoto o tratamiento para tratar la mordedura de cualquiera de ellas. Aunque normalmente las serpientes huyen de las personas y se alimentan de ratones, aves y reptiles, es posible que respondan atacando si se las molesta o las pisamos por error.

Víbora aspid

La viuda negra

Fácil de reconocer por su cuerpo negro y brillante con forma de reloj de arena rojo en la zona central, la viuda negra es otro de los animales que figuran como los más peligrosos de España. Y es que, su picadura es especialmente venenosa pudiendo causar graves problemas tanto en niños como en ancianos, pero aún así rara vez llega a ser mortal para un ser humano. Otro punto a destacar es su nombre, el cual viene de que la hembra se come al macho tras el apareamiento. Es posible encontrarlas en el Levante peninsular y en Almería.

Viuda negra

Alacrán

Este tipo de escorpión amarillo, conocido como alacrán, suele esconderse en lugares en los que abundan las rocas y el calor y se trata de una de las especies más peligrosas y más habituales de escorpión que pueden encontrarse en España. Suelen medir entre 4 y 6 centímetros, es de color amarillo y rara vez es letal, pero su picadura sí que conlleva una rápida visita a urgencias.

Alacrán

Mosquito tigre

El mosquito tigre es una de las variedades más peligrosas de mosquito, ya que una picadura de este mosquito es capaz de transmitir algunas enfermedades tropicales como el dengue, fiebre amarilla y el zika. Suele ser habitual encontrarlo en las zonas cálidas y húmedas del litoral mediterráneo, pero cada vez es más fácil encontrarlo en el resto de provincias.

Mosquito tigre

Oso

Aunque al igual que los lobos, los osos también huyen del ser humano, sí que pueden llegar a atacar si se sienten amenazados o alguien se acerca a sus crías. La mayoría de los osos pueden encontrarse en la Cordillera Cantábrica y también en el Pirineo aragonés y el catalán. Un oso puede llegar a alcanzar los 50 km por hora, son buenísimos trepadores y sus zarpazos y fuerza en un ataque sí pueden llegar a ser mortales. Razones más que suficientes para respetar su espacio y no molestarlos. Aún así, si la escapatoria es imposible, los expertos recomiendan tumbarse en el suelo y taparse la cabeza con las manos para evitar que nos vea como una amenaza y para protegernos.

Oso pardo

Jabalíes

Esta es otra de las especies que más han aumentado en número en España, hasta el punto de llegar a zonas urbanas. Si uno de estos jabalíes se siente amenazado o alguien se acerca a sus crías es posible que se muestren agresivos, pudiendo llegar a atacar en casos extremos. Lo mejor para evitar un ataque de este animal, es evitar molestarlos y en casos extremos en los que no pueda evitarse el ataque subirse a un punto alto en el que no puedan alcanzarnos hasta que se marchen.

Jabalíes

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan