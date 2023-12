Esto es lo que te corresponde si encuentras oro en España

¿Qué pasa si una persona encuentra oro en su terreno? o ¿cuánto te pagan por encontrar un tesoro? Pueden ser diversas las preguntas que nos hagamos con respecto a un tema tan controvertido como este.

Películas como las de Indiana Jones pueden llevarnos a confusiones sobre lo que supone buscar un tesoro... La realidad en España es otra: el descubrimiento de un tesoro por parte de un particular como "tesoro oculto" depende de la legislación vigente, concretamente, se encuentra recogido en el artículo 352 del Código Civil.

¿Qué pasa si encontramos un tesoro en España?

Como mencionábamos anteriormente, jurídicamente se denomina "tesoro oculto" (artículo 352 del Código Civil) "el depósito oculto e ignorado de dinero, joyas, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima pertenencia no sea conocida, no conste, o no se pueda conocer a los sucesores del dueño originario" (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 27 de junio de 1988).

Además, hay que tener en cuenta la legislación vigente puede ser distinta en función del tesoro en cuestión, dónde lo hayamos encontrado e incluso en función de la manera en que se haya encontrado.

En este sentido, en el artículo 614 se explica que si se encuentra un tesoro, la persona tiene un derecho que se señala en otro artículo, el 351. Lo que se indica es el tesoro pertenece, en primer lugar, a la persona que sea propietaria del terreno en donde se haya encontrado.

Cabe destacar que, en caso de que el Estado crea que el bien descubierto pertenece a las artes o las ciencias, lo podrá comprar a la persona su mitad por su justo precio

También puede darse el caso de que este tesoro esté considerado de gran valor histórico: en este caso, el tesoro se ve afectado por la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico y el Estado puede reclamarlo.

En cualquier caso, apropiarse de algo que has encontrado sin avisar a la autoridad pertinente se considera un hurto o robo silencioso. De esta forma, tienes que tener en cuenta que si encuentras un tesoro y no lo notificas, podrías estar incurriendo en un delito de graves consecuencias.

Ahora ya conoces qué debes hacer en el hipotético caso en el que te encuentres un tesoro en algún lugar de España... Sin embargo, las posibilidades son bastante bajas. De hecho, pocas veces ocurre que alguien encuentre un tesoro por casualidad. En cualquier caso, siempre se ha dicho que todavía hay tesoros de gran valor por España que nadie ha encontrado...

