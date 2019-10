El Español te ofrece en exclusiva un avance de 'Why we hate', la nueva serie de Spielberg

Fotograma de la serie 'Why we hate'. Discovery Channel

De joven, Frank Meenks se sintió atraído por un grupo neonazi estadounidense. Pronto comenzó a comulgar con esta ideología extremista y a cometer crímenes de odio junto a sus compañeros. Unos años más tarde, cambió totalmente de mentalidad: abandonó los postulados racistas y comenzó a trabajar para un hombre judío. La pregunta no se centra tanto descubrir qué fue lo que le impulsó a acometer ese giro de 180º, sino más bien identificar por qué nace dentro de una persona el impulso de aversión hacia otra.

Eso es lo que trata de responder la serie Why we hate, producida por Alex Gibney y Steven Spielberg, que se estrena este domingo en Discovery Channel a las 23 horas. Los seis episodios, en los que se abordarán testimonios personales -tanto de víctimas como del victimario- y se contará con la voz de expertos en distintos campos, recorren la historia del odio desde sus primeras representaciones y analizan sus consecuencias más brutales y devastadoras desde un novedoso prisma.

"El eje sobre el que se asienta este documental es que si las personas comienzan a comprender sus propias mentes es posible encontrar formas de trabajar contra el odio y evitar que este se propague", ha señalado la cadena en una nota de prensa. En este vídeo se puede ver un avance en exclusiva de Why we hate, que está dirigida por Geeta Gandbhir y Sam Pollard, ganadores de un Emmy.

Avance en exclusiva de 'Why we hate'

Además, la serie cuenta con las vivencias de supervivientes del genocidio de Ruanda o del Holocausto nazi, de los tradicionales matones y se centra en casos recientes de odio, como los tiroteos masivos que se registran cada poco tiempo en Estados Unidos. Junto a estos testimonios, también se analiza la figura de relevantes líderes nacionales que se enfrentaron a estas corrientes de odio, como Nelson Mandela, o sus némesis, los demagogos que alcanzaron el poder inyectando miedo en la sociedad, como Hitler.

"Para mi todo comienza con la evolución de nuestra especie y me surge la gran pregunta: ¿Es algo único de nuestra especie o también se encuentra en otras? Como a mí me interesa la evolución humana, tengo que empezar justo por ahí", se cuestiona el antropólogo evolutivo Brian Hare en el primer episodio. ¿Por qué existe el odio? Eso es lo que tratará de responder Why we hate.