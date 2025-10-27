Christian Zacharias recorrerá siglos de piano en un extraordinario concierto en el Teatro Principal de Alicante

El genial pianista Christian Zacharias recorrerá siglos de piano en Alicante en un concierto para el que ha diseñado un programa que incluye obras de los maestros Haydn, Schubert, Scarlatti, Couperin y Poulenc.

El recital, que se integra en la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante, tendrá lugar el día 28 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro Principal de Alicante.

Séptima visita de un prodigio del piano

Zacharias, que con esta alcanzará la séptima visita a la Sociedad de Conciertos de Alicante (la primera fue en 1983), es un narrador entre los directores y pianistas de su generación. En cada una de sus interpretaciones, que se caracterizan por ser elaboradas, minuciosas y precisas en su articulación, queda claro lo que quiere transmitir: a Zacharias le intriga lo que se esconde tras las notas.

A través de una combinación inigualable de integridad e individualidad, brillante expresividad lingüística, profunda comprensión musical y firme instinto artístico, junto con su personalidad carismática y cautivadora, Christian Zacharias se ha consolidado no sólo como un director y pianista de talla mundial, sino también como un músico con pensamiento propio. Varios conciertos aclamados con las mejores orquestas del mundo y con directores excepcionales, así como múltiples reconocimientos y grabaciones, definen su carrera internacional.

Desde la temporada 2021/2022, Christian Zacharias es Director Invitado Principal de la Orquesta Ciudad de Granada. También es Director Asociado de la Orchestre National Auvergne Rhône-Alpes. Zacharias ha mantenido también una larga relación con la Gothenburg Symphony Orchestra y Orquestra Sinfónica Do Porto Casa da Música, y actúa regularmente con la Orchestra della Svizzera Italiana, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Frankfurt Opera and Museum Orchestra, Filarmónica de Poznań, Orchestre Philharmonique de Monte Carlo y la Saint Paul Chamber Orchestra. Además, es un invitado habitual de la Boston Symphony Orchestra, la Konzerthausorchester Berlin, Orquesta Sinfónica de Bamberg, Orquesta Filarmónica de Stuttgart y Orquesta Nacional de Lyon.

Los recitales de piano, poco frecuentes en su apretada agenda, lo han llevado a importantes ciudades europeas (entre ellas París, Londres, Madrid y Frankfurt) así como a festivales prestigiosos como la Schubertiade, La Roque d’Anthéron y Piano aux Jacobins en Toulouse.

Desde 1990 se han producido las siguientes películas protagonizadas por Christian Zacharias: Domenico Scarlatti en Sevilla, Robert Schumann – The Poet Speaks (ambas para INA, París), Zwischen Bühne und Künstlerzimmer (para WDR-arte), De B de Beethoven a Z de Zacharias (para RTS, Suiza) y los conciertos completos de piano de Beethoven (para SSR-arte)

La obra musical de Zacharias ha sido galardonada en muchas ocasiones, por ejemplo, con el Premio Midem de Música Clásica al Artista del Año 2007, el título de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras otorgado por el Estado Francés, y un homenaje de Rumanía por sus servicios a la cultura. Además, fue nombrado miembro de la Real Academia Sueca de Música en 2016 y, en 2017, recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Gotemburgo.

Durante su etapa como Director Titular de la Orquesta de Cámara de Lausana, se realizaron varias grabaciones aclamadas a nivel internacional. Cabe destacar las grabaciones de todas las sinfonías de Schumann y de todos los conciertos para piano de Mozart, que fueron galardonados con el Diapason d’Or de l’Année, el Choc du Monde de la Musique y el ECHO Klassik. En 2022/23, tras una larga pausa, MDG finalmente publicó dos álbumes en solitario del pianista con sonatas de Haydn, así como partitas y suites de Bach.