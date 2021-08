Muere Charlie Watts, el legendario batería de los Rolling Stones, a los 80 años

Noticias relacionadas El día que Elvis Presley se hizo soldado raso y el rock murió para siempre

Charlie Watts, batería de la banda británica Rolling Stones, ha muerto a los 80 años, informó este martes Bernard Doherty, publicista del músico. El legendario miembro de los "Stones" se había sometido recientemente a una operación, lo que forzó su retirada de la próxima gira planeada por el grupo en EE.UU.

Charlie Watts nació en Londres el 2 de junio de 1941. Hijo de Charles Richard Watts y su esposa Lillian Charlotte Eaves, vivió toda su infancia en una casa de contrachapado en el barrio de Wembley, en la capital inglesa. Desde la infancia mostró un gran interés por la música. Cambió el banjo, su primer instrumento, por la batería tocando el cuerpo como si de una caja se tratase, con dos pinceles.

Watts con el resto de miembros de The Rolling Stones en los años 60. G3 Online

En 1955, a los 14 años, obtuvo su primer kit, y aprendió a tocar ensayando con viejos discos de Charlie Parker. Con la llegada del rhythm and blues americano a Inglaterra, Watts viró hacia los discos de soul y rock and roll que llegaban desde el Nuevo Mundo.

Estudió en la Harrow Art School hasta 1960, año en el que abandonó los estudios para trabajar como diseñador gráfico para Charlie Daniels Studios, una empresa de publicidad. En 1961, se unió a Blues Incorporated, abandonando temporalmente la banda para trabajar en Dinamarca.

Durante el invierno de 1962, regresó de nuevo a Reino Unido, este sería el periodo en el que conocería a Brian Jones, Ian Stewart, Mick Jagger y Keith Richards, miembros originales de The Rolling Stones. La salida de Tony Chapman, un año más tarde, dejó vía libre a Watts para unirse a la legendaria formación, participando durante toda su trayectoria, tanto en la música como en el diseño de discos y escenarios de la banda.

Su amor por el jazz quedó patente durante toda su carrera, llegando a publicar una serie de dibujos animados en honor del pájaro, Charlie Parker: Ode to a High Flying. Bird. Watts pertenece al salón de la fama de la revista Modern Drummer, con un plantel de músicos de la talla de Ringo Starr, Keith Moon o Buddy Rich. Además pasó a formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 1989 con The Rolling Stones. El maestro de ceremonias durante el evento fue Pete Townshend, guitarrista de The Who. Las aportaciones más notables a la banda se encuentran, sin duda, en los ritmos sincopados y ágiles de discos como Sticky Fingers.

Una vida tranquila

En 1964 contrajo matrimonio con Shirley Ann Shepherd, la que fue su mujer durante toda su vida. Watts proyectó la imagen de ser el miembro más tranquilo de los Stones, huyendo siempre de la imagen de estrella del rock. El frenético ritmo de vida de sus satánicas majestades hizo mella en él durante la década de 1980. Sin embargo, en 1986, consiguió recuperarse de su adicción al alcohol y las drogas. Una época que en sus propias palabras: "Casi me cuesta mi vida y mi esposa".

Su sobriedad y buen gusto a la hora de vestir han sido también un rasgo característico de su presencia escénica. En 2006, la revista Vanity Fair le incluyó en el Salón de la Fama de los Mejor Vestidos.

Sigue los temas que te interesan