La polémica canción que el Papa censuró a Raffaella Carrà (y que no es 'Hay que venir al sur')

Me gustas, ¡ja ja!

Me gustas mucho, ¡ah!

Suena increíble, pero me estoy enamorando de ti

Me gustas, ¡ja ja!

Me gusta, tanto, tanto, ¡ah!

Este baile raro que estoy haciendo contigo

Se llama: Tuca Tuca, Tuca

Yo lo inventé

Así que puedo decirte

¡Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas!

¡Te quiero, ja ja!

Es tan agradable estar contigo

Y cuando te miro, sabes lo que quiero de ti

Tuca Tuca Tuca Tuca Tuca Tuca Tuca

Se llama: Tuca Tuca, Tuca

Yo lo inventé

Así que puedo decirte

Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas!

Me gustas, ¡ja ja!

Me gusta, tanto, tanto, ¡ah!

Este baile raro que estoy haciendo contigo

¡Te quiero, ja ja!

Es tan agradable estar contigo

Y cuando te miro, sabes lo que quiero de ti, ¡ja ja!

Y cuando te miro, sabes lo que quiero de ti, ¡ja ja!

Y cuando me miras, sé lo que quieres de mí

Baile incluido