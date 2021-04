Muere el legendario rapero DMX de un ataque al corazón a los 50 años

El mundo del hip hop está de luto. El rapero estadounidense Earl Simmons, más conocido como DMX, ha fallecido este viernes en el hospital White Plains de Nueva York. El artista se encontraba en condición crítica con soporte vital, según su abogado, tras sufrir un infarto. Estos últimos días, los mensajes por su pronta recuperación en las redes no se han hecho esperar, entre ellas las del actor ICE T.

"Mucha gente se está reuniendo en el hospital", ha indicado el abogado Murray Richman, quien no ha confirmado que el infarto haya sido ocasionado por una sobredosis de droga, como ha trascendido a los medios.

Richmond ha revelado además que Simmons estaba en mitad de un proceso para rodar una película. Tras conocerse la noticia, los fanáticos del artista han acudido a las redes con mensajes de solidaridad y apoyo a la familia y a los fanáticos del rap, un género que a menudo debe despedir a sus músicos antes de tiempo.

"Mi más sincero amor y mis oraciones están con mi amigo DMX durante este momento difícil", señaló en un tuit por su parte el rapero y actor ICE T antes de la fatal noticia.

DMX era uno de los raperos más exitosos de los años 90 y también de principios de los 2000, época en la que vendió millones y millones de copias de sus cinco primeros discos, que debutaron en el número 1 del Billboard, un récord para ese tiempo.

El artista se encontraba asimismo preparando un nuevo álbum con colaboraciones de Bono, Lil Wayne, Alicia Keys, el reconocido Snoop Dogg o Usher, según ha trascendido.

Entre sus sencillos más conocidos figuran éxtos como X' Gon Give it To Ya, con más de 416 millones de reproducciones en Spotify pese a ser un single editado en el año 2003, Party Up (Up in Here) o Where the Hood At.