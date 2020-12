Adiós a Armando Manzanero: cinco canciones inolvidables del "rey del romanticismo"

Ni siquiera en sus últimos coletazos parece que el año 2020 va a dejar de traernos tristes noticias. Este 28 de diciembre, deseando que de una inocentada se tratara, ha fallecido por coronavirus el cantautor mexicano Armando Manzanero.

Sus baladas románticas, que tanto ha embaucado a la música hispanohablante, están de luto. Manzanero había sido ingresado el pasado 18 de diciembre, y sus hijos habían confesado que su estado era "delicado". Ahora, su música responderá por él. EL ESPAÑOL recupera sus canciones más emblemáticas.

Somos novios

Compuesta en la década de los sesenta y grabada por él mismo en 1968, representa una de las mayores joyas del artista mexicano. Tal fue el éxito repentino de Somos novios que fue traducida inmediatamente al inglés con el título de It's Impossible.

'Somos novios'.

La canción nos narra la historia, siempre romántica, de dos enamorados que, pese al cariño que sienten el uno por el otro, también cabe el disenso y el enojo que tan humanos nos hace: "Somos novios / Pues, los dos sentimos mutuo amor profundo /Y con eso / Ya ganamos lo más grande de este mundo / Nos amamos, nos besamos / Como novios, nos deseamos / Y hasta, a veces, sin motivo / Y sin razón, nos enojamos".

Adoro

De las casi 400 canciones que tiene en su repertorio personal, Adoro es otro de los temas que no se deben dejar sin escuchar: "Adoro la calle en que nos vimos / La noche cuando nos conocimos / Adoro las cosas que me dices / Nuestros ratos felices, los adoro, vida mía".

Hasta Plácido Domingo puso voz a este mensaje de amor que ahora se queda sin su creador.

Nada personal

Armando Manzanero se convirtió el 27 de enero de 2014 en el primer mexicano en recibir un Premio Grammy honorífico por su trayectoria. En Spotify, Nada personal se convierte en su canción más escuchada, con una cantidad de casi 33 millones de reproducciones.

En esta versión, el cantautor viene acompañado por la voz de Lisset: "Entre tú y yo / No hay nada personal / Es solo el corazón / Que desayuna / Come y cena de tu amor / En el café de la mañana / La canción de la semana / Que muchas veces me emociona / Y otras tantas me hace daño".

Esta tarde vi llover

En esta ocasión, el rey del romanticismo se muestra melancólico para presentarnos una de esas canciones que nos marcan para siempre a la hora de afrontar un desamor: "Esta tarde vi llover / Vi gente correr / Y no estabas tú / La otra noche vi brillar / Un lucero azul / Y no estabas tú".

Mía

El desamor vuelve a inundar las letras de esta canción. Sin embargo, en este genial tema reivindica ese distanciamiento entre dos personas donde el amor aún persiste, donde la huella que han dejado el uno en el otro seguirá por siempre.

Éxito internacional

"Percibí como nunca que Armando Manzanero era un hombre del pueblo, por eso lamento mucho su fallecimiento. Un gran compositor, también representante de autores y de compositores de México", ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tal y como se ha mencionado previamente, su éxito no solo se ha limitado a México o a los países hispanohablantes. Artistas internacionales como Elvis Presley o Christina Aguilera han versionado su mítica canción de Somos novios.