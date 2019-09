Albert Boadella defiende a Plácido Domingo: “Las manos de un macho no están para estar quietas”

Los amigos de Plácido Domingo han acudido en su rescate ante las acusaciones de decenas de mujeres de acoso sexual. La agencia AP sacaba una segunda publicación en la que daba nuevos datos e incluso una nueva mujer se atrevía a dar la cara para denunciar los actos del tenor. Angela Turner ha cotado cómo Domingo deslizó sus manos y le tocó los pechos.

Uno de los últimos defensores de Plácido Domingo ha sido el dramaturgo y actor Albert Boadella, que ha utilizado Twitter para dar una opinión que ha incendiado las redes sociales. Su primer comentario ha sido contra Turner, a la que acusa de no haberse defendido: "Angela Turner cuenta que hace 20 años Placido Domingo entró en su camerino e hizo resbalar sus manos desde los hombros hasta los pechos. O sea, que no le propinó un guantazo como cualquier mujer sensata que no desea ligar. Acoso denuncia. Y ahora ella se suma al acoso del tenor".

Muchos usuarios recriminaron a Boadella sus palabras, pero él siguió defendiéndose hasta que llegó su mensaje más controvertido. Alguien le contestó diciendo que "igual plácido debería haber tenido las manos quitas", a lo que él respondió que "las manos de un macho no están para estar quietas precisamente. De lo contrario los humanos no existiríamos como especie".

Una defensa que se suma a otra más oficial, la del Teatro Real, que sigue confiando en el tenor y manteniendo sus actuaciones. Una posición que contrasta con las de los teatros de EEUU, donde han cancelado todas las actuaciones de Domingo he incluso han abierto investigaciones para que posibles víctimas hablen y se sientan protegidas.