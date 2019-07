Bad Bunny deja la música por la crisis política en Puerto Rico: "No puedo, mi gente me necesita"

Los cantantes puertorriqueños Bad Bunny y Residente (ex Calle 13) acudieron a la manifestación formada esta noche delante de La Fortaleza, sede del Ejecutivo de la isla, para reclamar la dimisión del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.

De hecho, Bad Bunny, quien no ha cesado de criticar públicamente al actual gobernador, ha decidido dejar de producir mientras no haya un cambio en la isla. "No es momento de sacar ni promocionar música", ha escrito en su Instagram, donde pide a los puertorriqueños resistir ante la injusticia. "Mi gente me necesita, y yo los necesito a ellos", ha añadido el artista.

Las protestas se han intensificado después de que varios medios de la isla publicasen que la renuncia de Rosselló, inmerso en una crisis política sin precedentes en la isla, es cuestión de horas e, incluso, inminente. Según El Nuevo Día, uno de los principales diarios de la isla, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, será su sucesora.

Puerto Rico, estado libre asociado a Estados Unidos, vive una grave crisis política después de que se revelara el contenido de un polémico chat privado en el que el mandatario, junto a un grupo de asesores íntimos, se burlaba e insultaba a artistas, periodistas, miembros del colectivo LGTBI y políticos, entre otros.

Ante y con la multitud coreando, Residente gritó: "¿Y donde está Ricky (Rosselló)? Ricky no esta aquí. Ricky esta llorando porque no vuelve pa'l país". Los manifestantes, que protestan festivamente, portan banderas de Puerto Rico.

"Diversas fuentes" indicaron a El Nuevo Día que Rosselló "habría grabado un mensaje de despedida, que será emitido antes del mediodía" del miércoles. Vázquez será su sucesora, según el diario, aunque por mandato constitucional debería de ser el secretario de Estado, Luis Rivera, pero se vio obligado a renunciar por ser uno de los integrantes del chat que desembocó en la crisis institucional que vive la isla desde hace once días.

Bad Bunny y Residente en las protestas contra Ricardo Roselló.

Por su parte, Noticentro TV desveló, de acuerdo a fuentes cercanas a La Fortaleza -sede del Ejecutivo-, que el anuncio se producirá mañana y rechazaron que Rosselló hubiese grabado ya un mensaje. Según este medio, la decisión se habría precipitado por la filtración de que en el informe encargado por el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, a tres juristas para ver si hay base para iniciar el "residenciamiento" (juicio político), se recomienda llevarlo a cabo.

Ahora dos terceras partes de la Cámara deberán aprobar el estudio y luego deberán darle luz verde tres cuartas partes del Senado. El análisis de los expertos indica que el chat "contiene cinco cargos graves y uno menos grave".

Según otro diario, El Vocero, la salida del gobernador se "produciría en cualquier momento" y revela que la secretaria de Justicia estuvo reunida "más de una hora con Rosselló en la tarde de hoy".

A su vez, el excandidato a la gobernación por parte del Partido Popular Democrático (PPD) -en la oposición- David Bernier, publicó en su cuenta oficial de Facebook un mensaje en el que también asevera que la dimisión es "inminente".

Residente convocó para este jueves una nueva marcha para pedir la dimisión del gobernador. El cantante ha liderado, junto Bad Bunny y Ricky Martin, dos marchas masivas anteriores, una el 17 de julio pasado y otra este lunes. Este martes es el undécimo día seguido que se llevan a cabo protestas, que hoy también han transcurrido en Bayamón, Ponce, Aguadilla y Dorado, entre otras localidades.