El desprecio de Noel Gallagher hacia la artista del momento: "¿Rosalía? ¿Qué es eso?"

Tras casi una veintena de años en activo el grupo liderado por los hermanos Gallagher decidió poner punto y final en el año 2009. Oasis había vendido hasta 100.000 discos en todo el mundo —su canción más famosa, Wonderwall, es todo un emblema en el ámbito musical y Don't Look Back in Anger es uno de los temas pacifistas del siglo XXI— y se habían convertido en un referente musical mundial.

Las constantes riñas entre ambos hermanos fueron el motivo principal por el que finalmente la banda británica se separó hace una década. Ahora, tanto Liam como Noel, recorren el mundo de festival en festival y, evidentemente, separados. Liam Gallagher fue una de las apuestas principales del BBK Live mientras que su hermano Noel actuó en el Mad Cool el mismo día.

La polémica concierne a Noel, el mayor de los dos, quien ha sido entrevistado por RTVE con dos condiciones: no hablar de Oasis ni de su hermano Liam. No obstante, ha recalcado que "no cambiaría nada" de su pasado en lo que a Oasis se refiere. Una de las preguntas ha ido dirigida a su opinión acerca de Rosalía, quien encandiló al público un día antes de que él lo hiciera delante de 40.000 personas. La cara de confusión de Noel lo decía todo. "¿Quién?", preguntaba. La reportera insistía: "Rosalía". Pero no había manera. "¿Qué es eso?", volvía a preguntar el guitarrista sin siquiera saber si se trataba de una persona o de un género musical. Mientras que la prensa internacional no para de hacerse eco sobre la cantante catalana, el antiguo compositor de Oasis desconocía su existencia.

Tampoco ha faltado perplejidad en la reacción de Noel Gallagher cuando ha sido preguntado por el ruegetón, un mundo inexplorado para el inglés. "¿Reguetón, es un tipo de música?", se interesaba. El compositor tiene 52 años y vive alejado de las redes sociales, lo cual tiene mucho que ver con su desconexión respecto al fenómeno Rosalía. Sin embargo, tal y como ha explicado, no piensa en retirarse. "Soy muy joven y muy bueno para retirarme", ha comentado sonriendo.