Andy y Lucas estallan contra una concejala en un concierto: "Va ciega perdida"

El Ayuntamiento de Órgiva (Granada) ha anunciado este martes acciones legales contra Lucas González, de Andy y Lucas, por insultar en un concierto a su concejala de Fiestas, María del Carmen Arenas, a quien el artista llamó desde el escenario "mamarracha" y "sinvergüenza".

Los hechos tuvieron lugar este pasado sábado en esta localidad de la Alpujarra granadina en un concierto de su feria al que asistieron más de 2.000 personas, ha informado a Efe la alcaldesa, María Ángeles Blanco (PSOE), que ha considerado "bochornosas" las declaraciones del artista porque "no tienen ninguna razón de ser".

Según la regidora, la edil de Fiestas se negó a que los baños públicos ubicados cerca de los camerinos, los únicos de los que disponía el recinto, estuvieran cerrados, tal y como al parecer había pedido el grupo alegando que el público querría entrar para ver a los artistas.

"Cuando llegaron los del grupo dijeron que los servicios tenían que estar cerrados y mi concejala les dijo que no porque mucha gente necesitaba entrar a los baños", ha explicado Blanco, que ha asegurado que nadie entró a molestar a los cantantes.

Tras esta discrepancia, Lucas González dijo durante el concierto que un pueblo como Órgiva no merecía tener "una concejala tan sinvergüenza", según recoge un vídeo de ese momento difundido en las redes sociales.

"Hemos volado quince horas para venir (desde México) a Órgiva con todo nuestro cariño, no ha parado de insultarnos desde que hemos llegado y nosotros no hemos hecho nada, va ciega perdida. Me da igual, para que lo sepáis, nosotros vamos a terminar nuestro concierto porque ustedes no merecéis la mamarracha que tenéis", añadió el cantante en relación a la edil.

Acciones legales

La alcaldesa, que ya se ha puesto en contacto con un bufete de abogados para iniciar acciones legales por estas declaraciones, ha negado que la concejala estuviera borracha y ha lamentado el uso que se está haciendo de lo ocurrido por parte del PP en la localidad para intentar "desprestigiar" al equipo de Gobierno.

"Ella propuso que vinieran Andy y Lucas, quería con el concierto saliera bien", ha añadido la regidora, que ha apostillado que el trato recibido por parte del grupo es "incomprensible" tras recordar que nunca habían tenido problemas con otros conciertos anteriores.

GRACIAS a cada un@ de nuestr@s seguidor@s que acuden a nuestros conciertos.nosotros a lo nuestro y a intentar desconectar estos días con nuestras familias antes de seguir en carretera.OS AMAMOS. pic.twitter.com/EwJaFzf8fa — Andy Lucas oficial (@_AndyyLucas_) 2 de octubre de 2018

Sin hacer referencia a lo ocurrido en Órgiva, Andy y Lucas ha mostrado su agradecimiento en su perfil de Twitter a los seguidores que acuden a sus conciertos y ha señalado: "Nosotros a lo nuestro y a intentar desconectar estos días con nuestras familias antes de seguir en carretera".