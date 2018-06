“Lopetegui, sonríe, Florentino paga bien”: así es el ‘Himno Titular’ del Mundial

Todo el mundo quiere componer el himno de España. Eso de que el nuestro no tenga letra pone nervioso a la gente. Primero fue Marta Sánchez, que en el acto de España ciudadana ya se postuló como cantante oficial de un nuevo himno con letra compuesta por ella misma que hizo emocionar a Albert Rivera y todos los presentes. Después llegó José Manuel Soto, que se apuntó a la moda de la canción patriota con Soy español. Con mucha más retranca llega la propuesta de Carolian Durante, que se llama Himno titular y que publican coincidiendo con el tercer partido de España en la fase de grupos y con la selección con pie y medio en octavos de final.

La canción de los creadores de Cayetano se ríen del espectáculo mundialista desde su primera línea, cuando dicen que “no me gusta que me guste el fútbol”. Sus dardos también se dirigen a la operación del Madrid para fichar al ya exseleccionador nacional y que casi dinamita la previa: “Lopetegui, sonríe, Florentino paga bien”, repiten Carolina Durante. También se acuerdan de Manolo el del bombo y de Odriozola cuando cantan que “si Manolo pierde el bombo, disgusto, disgusto nacional”, o ese “no me creo que Odriozola no sea titular”.

Carolina Durante son una banda de cuatro jóvenes -Diego, Martín, Juan y Mario- que se han bautizado así porque “ese era el nombre de la crush [amor platónico] de nuestro anterior batería. Por ella se fue del grupo”. Sus referentes artísticos van de Triángulo de Amor Bizarro a Los Nikis pasando por Juanita y los feos o Parálisis permanente, pero nunca Taburete, tal y como confesaban en una entrevista concedida a este periódico tras el éxito de ese Cayetano con el que se convirtieron en virales, algo que quieren repetir con su Himno Titular para desbancar a Marta Sánchez como musa patria.