Así es 'Jet Star', el avión cochambroso de Elvis Presley sale a subasta

Asientos de terciopelo rojo, alfombra y revestimientos de madera, adornos dorados que se hicieron según los deseos del rey del rock and roll... Este avión fue diseñado personalmente por Elvis Presley y lo poseía en propiedad junto a su padre Vernon Presley. El Red Lockheed JetStarOne es del año 1962 y en la actualidad se encuentra en su estado original ya que hasta el momento no ha sido restaurado. En la fotografías puede verse que está algo deteriorado, pero esto no será un impedimento para que la subasta alcance un alto precio.

El avión de Elvis Presley.

Cada detalle del interior fue supervisado y diseñado por Elvis: el tono color oro, los toques de madera, asientos de terciopelo rojo e incluso una alfombra roja. El jet privado del cantante ha salido a subasta a través de liveauctioners con un precio de 37.000 euros, pero los organizadores del evento esperan que esta cifra se multiplique hasta el 27 de julio. Esta fecha se ha postergado varias veces.

El interior del avión.

Lleva más de 35 años siendo una atracción turística en Roswell, Nuevo México, ya que no es un avión apto para volar porque no tiene motores y porque no está en buen estado de conservación. Actualmente pertenece a un coleccionista privado cuya identidad no ha sido desvelada y ha sido quien lo ha puesto en venta.

Interior del avión privado de Elvis Presley.

En 2017, el jet fue subastado por 430 mil dólares, pero el dueño decidió devolverlo por el costoso trabajo de restauración que el avión requiere.