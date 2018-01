Muere Dolores O'Riordan, cantante de The Cranberries.

La cantante de The Cranberries, Dolores O'Riordan, ha muerto este lunes en Londres a los 46 años, según ha informado The Independent y confirmado posteriormente su publicista, que ha explicado que el suceso ha ocurrido "súbitamente" mientras estaba en una sesión de grabación en la capital británica. En un escrito oficial, la familia de la cantante afirma estar "devastada" al escuchar esta noticia y han pedido privacidad.

El grupo nació en 1989 y originalmente se llamó The Cranberry Saw Us, pero fue O’Riordan la que lo cambió finalmente por el nombre con el que alcanzaron la fama gracias, especialmente, al single Zombie, que denunciaba la situación en Irlanda del Norte, publicado en 1994 dentro de su segundo disco, No need to argue. Ya antes, su primer álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1990), se había convertido en un éxito en las listas de éxitos, ya que vendió más de cinco millones de copias sólo en EEUU.

La peculiar voz de Dolores O’Riordan hizo de ellos una de las bandas más emblemáticas de los noventa, y acabaron vendiendo 40 millones de discos en todo el mundo. Aunque nunca superaron la popularidad de Zombie, The Cranberries publicaron otros singles de éxito como Animal Instinct y Just my imagination, todos dentro de Bury the hatchet.

En 2002, y tras publicar un disco recopilatorio, el grupo se separó y Dolores O'Riordan comenzó una carrera en solitario, que compaginó con colaboraciones con otros cantantes. La aventura no funcionó, y en 2009 el grupo regresa con un nuevo álbum, al que le seguiría un disco en acústico con sus mejores canciones. Ya en 2017 tuvo que cancelar una gira por problemas de salud.

O'Riordan, que componía canciones desde niña, sufrió una infancia complicada. A los diez años ya trabajaba junto a su madre, ya que su padre quedó paralítico a los pocos días de que ella naciera. Además, siempre vivió bajo el trauma de la muerte de su hermana en un incendio en su casa cuando ella tenía siete años.