Serrat sobre Rajoy y Puigdemont: "Que hablen o se aparten"

El cantautor Joan Manuel Serrat sigue poniendo a Rajoy y Puigdemont contra las cuerdas: "Que hablen o que se aparten y dejen que sean otros los que hablen". El artista, que ha recibido muy duras críticas por manifestar sus opiniones acerca del conflicto catalán, ha instado tanto al Gobierno como al Govern a dialogar y tomar alguna iniciativa antes de que la "pura y dura realidad" caiga sobre los ciudadanos. Ha urgido a los dos líderes políticos del desentendimiento a "entrar en conversaciones sinceras", antes de aplicar "artículos inconvenientes o enviar a los catalanes al limbo de la tierra prometida".

"Vivimos una situación de doble fracaso en la que necesitamos iniciativas por parte del Gobierno español sobre todo, en lugar de mandar a las fuerzas del orden, y que el Gobierno catalán abandone su actitud sectaria", ha subrayado. Ahora se trata, dice, de "tener coraje para defender" lo que uno cree". Serrat, que ha recibido hoy la alta distinción de la Generalitat Valenciana, recuerda que las "circunstancias son muy, muy preocupantes" debido a "una sobredosis de emociones y una serie de intereses no siempre confesables y de incompetencias manifiestas".

Según apunta, la independencia "no se declara de un día para otro". "Uno no se acuesta español y se levanta catalán al cien por cien", sino que ese sentimiento es resultado de un trayecto "muy largo" en el que intervienen otros factores que, a su juicio, no han sido "lo suficientemente aclarados". Tras el barullo de sentimientos, sostiene que ahora habrá que observar "los niveles bajos de la economía, de la pasta, de quién paga esto".

No se puede esperar que haya que resolver una historia de buenos y malos, sino propiciar esta historia; los jueces tendrán que tomar la palabra y los políticos resignarse a su papel, pero han de hablar

En opinión de Serrat, "lo que se vive en Cataluña hoy es un fracaso" y el "fracaso no se improvisa". Por ello entiende que "no se puede esperar que haya que resolver una historia de buenos y malos, sino propiciar esta historia; los jueces tendrán que tomar la palabra y los políticos resignarse a su papel, pero han de hablar, hay necesidad de entendimiento y de encontrar el camino de mesura y la moderación porque es la forma de quitar las banderas a los desmesurados".

El cantautor ha lamentado la situación de "incertidumbre" y de fractura que la sociedad "no se merece" y asegurado no estar sorprendido por el éxito de la manifestación de este domingo en Barcelona como tampoco por las que se realizaron en torno al 1 de octubre porque son actos cargados de "emociones". Entiende, no obstante, que entre sus participantes existen "gran cantidad de grises que son la realidad de un país" que "ni mucho menos" desea "ver polarizado".