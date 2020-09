Daniel Jiménez: "En esta generación somos héroes por sobrevivir en condiciones tan precarias"

"Cuando eres escritor, todo el mundo piensa que su vida merece la pena ser contada", así arranca la conversación con Daniel Jiménez Palencia (Madrid, 1981) cuando habla de 'La vida privada de los héroes' (Galaxia Gutenberg), su tercera novela. Y así más o menos surgió la idea del proyecto.

"La gente te cuenta una anécdota y te dice: 'Es que esto es para hacer una novela'. Así que me encontré en esta situación durante estos últimos años, recopilando estos relatos y los iba escribiendo según me iban ocurriendo cosas y según me iban contando cosas", afirma en medio del ruido de una terraza de la plaza de Santo Domingo, cerca de la Gran Vía de Madrid, tras quitarnos las mascarillas y limpiarnos las manos por enésima vez con gel hidroalcohólico.

"De esta forma fui consciente de que muchas de las historias que me contaban eran parecidas: crisis de pareja, discusiones con sus padres o desencuentros, desengaños amorosos, viajes frustrados, problemas económicos, problemas laborales... Y de alguna forma, nos encontrábamos todos en una época de cambio, de incertidumbre, de querer ir hacia un lugar pero a lo mejor tomando decisiones que no eran las adecuadas", sostiene. "Entonces me pareció que todos teníamos una parte heroica porque teníamos muchas dudas y muchos problemas que nos costaba mucho enfrentar, que nos dejaban en una pequeña quiebra".

Una vez agrupadas todas esas historias y esas anécdotas que amigos y conocidos le han ido contando a lo largo de los últimos años Daniel decidió "hacer un pequeño fresco, un retrato de personas con las que he convivido, que hemos atravesado momentos de crisis juntos, al mismo tiempo".

Jiménez ganó el II Premio Dos Passos a la primera novela en octubre 2015 con 'Cocaína'. El jurado destacó entonces "su retrato del Madrid sórdido, nocturno, de bares y drogas; su visión ácida y actual del trabajo precario en nuestro país". En 2019 publicó 'Las dos muertes de Ray Loriga', una broma literaria en la que el hilo argumental le sirvió como pretexto para hablar del amor y de la relación con su pareja.

Y ahora, con 'La vida privada de los héroes', ha compuesto una novela polifónica trufada de pequeños relatos en los que va desgranando la vida de todo tipo de personajes, la mayoría anónimos, que son los auténticos héroes de la novela. Una obra que le sirve para volver a reflejar, en estos tiempos de crisis, la situación tan precaria que le ha tocado vivir a la generación de los nacidos en los años ochenta. Y también a los más jóvenes del mercado laboral.

Adaptación al cine

Jiménez reconoce que en esta nueva novela habla de muchas personas que le rodean "con menos ternura de la que me hubiera gustado". Pero defiende que aunque en algunos relatos "hay un tono muy irónico", ha intentado "querer a los personajes y amigos que aparecen en estas páginas y tratarles como se merecen: como personas que sufren, que arriesgan, que a veces les sale bien y a veces les sale mal". "Todos tienen algo de heroísmo por seguir en pie, por seguir adelante y por seguir con sus vidas", remata.

"Nuestra generación está atravesando una inestabilidad en gran parte económica y en gran parte también sentimental y emocional. Parece que de alguna forma se ha abierto ahora un mundo de posibilidades, tenemos todo a nuestro alcance pero en realidad eso es una mentira, es una falacia. No podemos hacer lo que queramos en cada momento porque a veces no tenemos la capacidad monetaria, otras veces no tenemos la capacidad emocional. Nos faltan en muchas ocasiones las herramientas para enfrentarnos a situaciones diferentes y lo que pasa es que cada dos por tres tenemos que reinventarnos", denuncia a modo de queja durante la conversación.

Y continúa desarrollando su protesta: "Las parejas no duran lo que duraban antes, los amigos te pueden traicionar a la mínima... Estamos yo creo un poco más solos y más perdidos pero todo es cuestión de dónde pongas el foco. Ahora mismo hay una sensación de fracaso. O quizás esto es un engaño masivo a la juventud, puede ser. Puede ser que se nos prometieran cosas que luego no se han cumplido por diferentes crisis estructurales del sistema en el que parecía que cabíamos todos y no es verdad".

Daniel Jiménez combina el oficio de escritor con el trabajo de camarero, así que sabe bien de qué habla cuando se refiere a la precariedad de los tiempos que vivimos. Pero en estos últimos cuatro años ha publicado ya tres novelas y reserva una última bala para el final de la entrevista: "Ahora mismo estoy trabajando en adaptar 'La vida privada de los héroes' al cine con Borja Soler, que ya dirigió dos de los relatos que aparecen en el libro en un cortometraje que se puede ver en Filmin ('Ahora seremos felices'). Y juntos estamos convirtiendo los relatos de esta novela en un guión porque la productora Caballo films se ha hecho con los derechos y vamos a ver si conseguimos financiarlo y que estos héroes den el salto a la gran pantalla".