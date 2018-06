La Fiscalía acusa de violación al causante del escándalo sexual del Nobel de Literatura

La Fiscalía sueca ha acusado de violación al artista Jean-Claude Arnault, responsable del escándalo sexual del Nobel de Literatura, que obligó a la Academia Sueca a cancelar la concesión del Premio Nobel de Literatura en 2018. Un fiscal sueco ha presentado dos cargos de violación contra Arnault, después de que a finales del año pasado un total de 18 mujeres acusaran de acoso y agresión a este fotógrafo, casado con un miembro de la Academia.

La fiscal de distrito, Christina Voigt, ha señalado este martes que Arnault había sido acusado de dos cargos de violación contra una mujer en Estocolmo en 2011. "Mi opinión es que la evidencia es sólida y suficiente para presentar cargos", ha señalado Voigt en un comunicado. Por su parte, Arnault ha negado las acusaciones, así como las acusaciones separadas acerca de su responsabilidad de filtrar los nombres de algunos ganadores de premios antes del anuncio oficial. Según ha señalado su abogado, Bjorn Hurtig, él sostiene que es "completamente inocente de las acusaciones".

"No comparto la opinión del fiscal de que la evidencia es sólida. Las cuentas difieren, no hay evidencia técnica, no hay testimonios directos y los acontecimientos han pasado mucho tiempo en el pasado", ha añadido. Los fiscales cerraron otra investigación preliminar sobre una serie de acusaciones de abuso contra Arnault el pasado mes de marzo, citando evidencia insuficiente y porque para algunos el plazo de prescripción había expirado.