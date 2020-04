Homicidas, incestuosos y cobardes: así eran los antepasados de Lord Byron

Si Apolo debe rehusar su asistencia / o las Nueve dispuestas están a tu servicio; / no las invoquéis, decidle adiós a las Musas, / y prueba el efecto del primer beso de amor.

Estos versos corresponden a El primer beso de amor, el poema de Lord Byron, escritor romántico y uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura británica. Byron fue conocido, sobre todo, por su talento, pero también se convirtió en una celebridad de la época por los rumores, amoríos e historias sobre su persona.

Perdió la virginidad a los 9 años con su institutriz, una devota calvinista apodada Mary Gray. Se enamoró de su prima Mary Duff, quien lo rechazó rompiéndole el corazón y también se le relacionó sexualmente con hombres y mujeres. Pero el joven, que falleció a los 36 años enfermo de fiebres y diarreas en su intento por liberar Grecia de los otomanos, no fue el único Byron con un pasado turbulento.

William Byron, tío abuelo del poeta, era conocido como El malvado. Ahora, la escritora Emily Brand detalla en su nuevo libro The Fall of the House of Byron: Scandal and Seduction in Georgian England las vidas de los históricos Byron y todos los escándalos en los que se vieron envueltos sus miembros.

Poco antes de la batalla de Culloden en 1745, el choque final entre Jacobitas y partidarios de la Casa de Hanóver durante el levantamiento jacobita, William dejó por los suelos la reputación de los Byron. Afirmó ante sus oficiales que "por motivos personales" debía abandonar el ejército. Durante años fue considerado un cobarde.

Se casó con Elizabeth Shaw y, tal y como relata Brand, los engaños no tardaron en llegar. Pero quizá su acto más criminal no llegó hasta pasados veinte años. Fue en enero de 1765, mientras se emborrachaba en una de las tabernas que solía frecuentar. Allí vio a su primo y vecino William Chaworth, con el que tras varios tragos de vino comenzaron a debatir sobre quién tenía más propiedades; una pelea de machos que terminaría fatal.

Fue entonces cuando Byron desenvainó su espada y se la atestó en el estómago de su primo, quien murió al día siguiente. Sin embargo, no fue condenado por asesinato sino por homicidio involuntario. Nada más lejos de arrepentirse, viajó a la ciudad de Spa para disfrutar de su libertad. Entre los juegos de azar, la caza y las mujeres pasó un verano lujurioso en Bélgica.

Relación incestuosa

El libro de Brand muestra el lado más oscuro de otros de los parientes del romántico poeta. Isabella, hermana de William también fue conocida en Londres como una devora hombres que no tenía escrúpulos en mantener relaciones con innumerables amantes.

Tal y como explica el diario británico The Guardian, la reputación de los hermanos Byron pudo haber influido en su sobrino John, quien fuera padre del poeta. Este, por lo que sus correspondencias confirman, siempre estuvo enamorado de su propia hermana. "Declaro que soy incapaz de encontrar a una mujer tan hermosa como tú, he intentado hacerlo, pero cuando hago algo extraordinario, siempre pienso en ti", le llegó a escribir.

Lord Byron fue quien más fama internacional tuvo por su exitosa carrera como poeta. No obstante, según la investigación de la escritora Brand, todos los Byron tuvieron una cara oculta que ahora por fin se puede dar a conocer.