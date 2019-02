Mozart salva a los refugiados de morir ahogados entre los gritos del Teatro Real

Mozart compuso una ópera sobre los refugiados que en 2019 se agolpan en las fronteras de Europa o mueren de camino, ahogados en el mar. Cuando sube el telón de Idomeneo, que este martes estrenó el Teatro Real, uno tiene la sensación de estar viendo un informativo de televisión. Un centenar de personas miran al espectador vestidas pobremente, algunos tapándose con mantas, con una mirada entre perdida, curiosa y triste. Se agolpan ante una valla. ¿Melilla? En realidad se trata de Grecia, otro país con una gran presión migratoria hoy y a lo largo de la historia. La función comienza con el grito de lamento de Ilia, una joven que huye de la guerra, sobre la arena de una playa.

"¿Cuándo terminará mi desventura? ¡Infeliz Ilia! Superviviente a una cruel tempestad que me priva de mi padre y de mis hermanos... Del bárbaro enemigo, víctima soy, ¿para esta suerte te preservaron los dioses?", se pregunta la joven, recién llegada a la playa con sus compañeros, supervivientes de la travesía.

Llegar a tierra firme no supone estar a salvo sino que puede marcar el inicio de otro infierno. El de la incomprensión o el desprecio. Lo cuentan los migrantes llegados hoy a las costas europeas, pero la historia se ha repetido demasiadas veces como para ser noticia. La trama de Idomeneo bebe de la mitología clásica y la guerra entre griegos y troyanos, entre los vencedores y perdedores del mundo y la manera de enfrentarse a la diferencia o los propios actos. ¿Por qué acoger a los perdedores de las guerras? ¿Por qué integrar al extranjero? ¡Grecia para los griegos!, parecen gritar varios de los personajes de la ópera, enfundados en el traje militar, acaso de guarda fronterizo.

Ese es el punto de partida, actualizado por el director de escena Robert Carsen, en una coproducción con otros tres teatros cuyo resultado se ha visto en Madrid antes que en los demás. Carsen acierta al acercar al máximo el argumento a uno de los grandes problemas de Europa. Y lo hace sin anestesia, de manera casi visceral, recreándose en la miseria del migrante o proclamando abiertamente el antimilitarismo, desnudando a los soldados para convertirlos, despojados de sus prejuicios, en seres humanos reconciliados.

El director de escena toma partido y eso, tan propio de cualquier teatro, pareció no gustar al público que acudió al estreno, que aplaudió a los cantantes y la orquesta pero abucheó sonoramente al dramaturgo canadiense. La desaprobación de los asistentes, un público a veces poco generoso y no muy aficionado al género, resulta difícil de entender. En esta producción, poco o nada hay de escandaloso en la puesta en escena y, desde luego, nada es gratuito, a diferencia de otras producciones que parecen buscar la polémica por la polémica. ¿Les molestó la humanización del refugiado? ¿Les pareció un atrevimiento la (por otra parte shakesperiana) historia de amor entre una perdedora de una guerra y un príncipe heredero? ¿Había atlantistas en la sala que no pudieron soportar que en la obra el Ejército renunciara a sus armas en favor de la paz tras una guerra cruenta? Quizás algunos asistentes quedasen decepcionados por una obra seria de Mozart, sin apenas arias icónicas, que encima bordea las tres horas de duración.

Pero Idomeneo tiene muchísimas más capas y su lectura hoy fascina no solo a Carsen, que llevaba muchos años queriendo ponerla en escena de nuevo. Este año se estrenará en el festival de Salzburgo (Austria) otra producción, que corre a cargo del prestigioso Peter Sellars. En una entrevista reciente con EL ESPAÑOL, Sellars se centró en explorar la ira de los océanos, encarnados en la ópera por Neptuno. Para él, se trata de una ópera "sobre el cambio climático, sobre cómo negocias con los océanos para que sobreviva la próxima generación".

El diálogo entre dos generaciones, entre lo viejo y lo nuevo, entre el la gestión egoísta y la esperanza del altruismo se ve claramente en la figura de Idomeneo y su hijo, Idamante. El primero llega a tener en sus manos el poder de sacrificar a la próxima generación y se conduce en secreto, atormentado por sus propias decisiones. El segundo va de cara y busca la resolución de conflictos de manera ordenada. Sólo quiere vivir en paz. No es difícil encontrar los paralelismos en la vida del Mozart, que estrenó esta obra con 25 años tras pasarse toda su vida absolutamente tutelado