El arma de Alec Baldwin no se revisó: la usaron para disparar durante el rodaje como juego

A medida que surgen nuevas informaciones sobre fatal accidente del rodaje de Rust, vamos conociendo más detalles sobre el estado del arma que hirió fatalmente a Halyna Hutchins. Tanto Dave Halls, el ayudante de dirección de la película, como Hannah Gutiérrez-Reed, armera del rodaje, han reconocido errores que habrían llevado al accidente.

Hannah Gutiérrez-Reed, armera de profesión y encargada de los revólveres durante el rodaje, ha dejado datos esclarecedores sobre el estado y seguridad relativa a las armas usadas en Rust. Gutiérrez ha reconocido que no revisó la utilería antes del ensayo, creyendo que nadie las habría tocado entre escenas. Sin embargo, también ha señalado que varias personas del equipo tenían acceso a la caja fuerte donde se guardaban.

En los días anteriores, algunos miembros del rodaje las habrían cargado con munición real para disparar en su tiempo libre, de acuerdo con las informaciones obtenidas por The New York Post y TMZ. La Colt 45 F Lee Pietta de Baldwin, se utilizó para disparar a latas de cerveza esa misma mañana con munición real como parte de un juego. Lo que explicaría la presencia de dichas balas en el set de rodaje.

Halls ha reconocido a las autoridades que llevan el caso que no revisó el arma de Baldwin antes de entregársela para el ensayo de la escena. Él mismo le entregó el "arma fría", sin munición real, al actor. Días antes conocíamos la noticia de que en 2019 había sido despedido de otro rodaje, Freedom's Path por una descarga accidental. En esa ocasión solo se tuvo que lamentar una herida menor en uno de los miembros del equipo.

La llamada de emergencia de la encargada de la supervisión del guion, Mamie Mitchell, desde el rancho de Bonanza Creek revelaba a los investigadores las primeras sospechas sobre Halls: "Y ese jodido asistente de director, que me gritó a la hora de la comida por unas revisiones, ese cabrón. Se supone que él debía revisar las armas, él es responsable".

El equipo volvía el rodaje pasada la una de la tarde para ensayar una de las escenas en las que Baldwin debía apuntar directamente a la cámara, como ha señalado el diario estadounidense The New York Times. Halyna Hutchins observaba junto con uno de los cámaras y el director de la película, Joel Souza, los monitores de vídeo para la siguiente escena. El perímetro de seguridad habitual para este tipo de escenas con armas de fuego no se había levantado todavía, cuando Baldwin sacó el arma y la andanada de proyectiles salió disparada de la pistola, atravesando mortalmente el hombro de Hutchins e impactando sobre Souza que fue herido de gravedad.

Halls recogió el arma después de que se produjese la detonación, abrió el tambor para comprobar el tipo de munición que había dentro y reconoció 4 balas con el orificio de la firma en el costado y una sin el orificio, deduciendo que se trataba de munición real. Su origen, sin embargo, es todavía desconocido.

El sheriff del distrito de Santa Fe, Adam Mendoza, ha señalado que la investigación se centra ahora en "por qué había un arma en el set de grabación". El fiscal del distrito de Nuevo México que lleva el caso todavía no descarta imputar cargos criminales en el caso. Mary Carmack-Altwies señaló en una entrevista telefónica con The Times que "todo estaba todavía sobre la mesa". En cuanto a Baldwin, se le podría imputar un delito por su responsabilidad como productor ejecutivo de la película, habiendo incumplido protocolos que ponían en riesgo a sus trabajadores.

