Las mejores películas que nos deja octubre de 2021 (estrenos en Netflix, Amazon Prime Video y Apple TV+)

En términos de estrenos cinematográficos en las plataformas de streaming, el mes de octubre se impone con comodidad a los estrenos más destacados de septiembre. La apuesta audaz e incómoda de Netflix con Distancia de rescate, la adaptación que ha hecho Claudia Llosa de la aclamada novela de Samanta Schweblin. Su competencia Amazon Prime Video vuelve a repetir en el podio con El caballero verde, un relato artúrico en clave intimista que ha llegado a la plataforma después de clausurar el último Festival de Sitges. Completa el trío de imprescindibles del mes The Velvet Underground, el regreso al documental de Todd Haynes que volverá locos a los fans de los clásicos del rock. Está en Apple TV+.

Por el camino se queda Culpable, un efectivo thriller protagonizado por un imponente Jake Gyllenhaal que simplifica alguno de los aciertos de la original danesa en favor de un final más accesible para el gran público que descubrirá la historia con este remake de Antoine Fuqua. La jugada de Netflix ha salido redonda. A cambio de 20 millones de dólares se ha hecho con una película que ha sido vista, aproximadamente, por 69 millones de personas durante su primer mes en la plataforma.

'The Velvet Underground' (Apple TV+)

The Velvet Underground es un documental que encantará a sus fans y que permite descubrir a la banda a aquellos que la tengan fuera del radar. Todd Haynes no descubre nada nuevo sobre ellos, pero sí que consigue captar su esencia y es capaz de exprimir el abundante material de archivo de la producción.

La película de Apple TV+ cuenta la historia detrás de cada miembro mientras desafía las normas del clásico documental de bustos parlantes. Por supuesto que pasan por allí miembros de aquel movimiento cultural como Jonas Mekas, pero lo que dicen se ilustra con imágenes, dialoga con las canciones de The Velvet Underground y acaba emocionando a la audiencia. Hay juegos de color, coqueteos con el montaje, pantallas partidas y todos los recursos que uno puede esperar para un documental así. No podíamos aceptar menos del director de I'm Not There y Velvet Goldmine.

'El caballero verde' (Amazon Prime Video)

Amazon Prime Video se ha marcado un tanto con la adquisición de El caballero verde, la nueva película de un director que va cogiendo maneras de maestro del cine intimista gracias a cintas como En un lugar sin ley, A Ghost Story y esta original y lírica revisión de los clásicos cuentos artúricos. Muchos espectadores darán al play en la plataforma de streaming esperando una adaptación al uso del famoso personaje. No la encontrarán. No hay concesiones al gran público en forma de épicas escenas de acción y apasionados romances, pero Lowery ha sido capaz de profundizar, renovar y llevar más allá una clásica aventura adaptada una y otra vez. Es más de lo que hicieron Guy Ritchie y Antoine Fuqua con sus respectivas versiones del viaje del héroe.

La aventura deja paso a un relato complejo y lleno de lecturas, un héroe arrebatador con la cara y la incipiente madurez interpretativa de Dev Patel y una puesta en escena que consigue ser fastuosa e íntima a la vez. El caballero verde rompe con las convenciones del blockbuster moderno (huyendo de su estilo y estructura cada vez más formulaico y previsible) para crear una película con madera de título de culto que resulta tan exigente como agradecida con el espectador que decida dejarse en sus manos.

'Distancia de rescate' (Netflix)

Es digno de aplauso que Netflix haya dado dinero y libertad creativa a Claudia Llosa, la directora latinoamericana que tras arrasar con La teta asustada, ganar el Oso de Oro y optar al Oscar tropezó con No llores, vuela. La oferta cinematográfica más autoral no puede estar solo al servicio de los cineastas hollywoodienses: hacer que directores como Llosa o Paolo Sorrentino puedan hacer realidad sus visiones es una oportunidad de llevar la contraria a los detractores de la compañía.

Distancia de rescate es una película interesante, sensorial, mágica e hipnótica. Tiene algo especial, como todo el cine de Llosa. Algo que le acerca incluso al thriller con un toque casi sobrenatural. Es críptica y está llena de simbolismos, pero no es ininteligible. La cuarta película de la peruana es una reflexión sobre las relaciones maternofiliales, sobre el miedo a la muerte y, en última instancia, una crítica al poco cuidado medioambiental. Su voz en off es, quizás, el uso más memorable de ese recurso tan polarizante en lo que llevamos de año. Este relato sobre los miedos de la maternidad va de más a menos y acaba con un final algo anticlimático, pero sus virtudes están muy por encima de sus defectos y no merece pasar desapercibida. Salir airosa de la adaptación de una novela denominada como inadaptable no es moco de pavo.

