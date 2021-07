Muere Mike Mitchell, actor de 'Braveheart' o 'Gladiator', a los 65 años

El actor escocés Mike Mitchell, conocido por sus papeles secundarios en películas como Gladiator o Braveheart, ha fallecido a los 65 años en la turística ciudad de Fethiye, en el suroeste de Turquía, donde se encontraba de vacaciones. Según informaron medios locales, el intérprete sufrió un ataque al corazón mientras pasaba una jornada de descanso en un barco. Su cuerpo, hallado por el gerente de un puerto deportivo, se trasladó a la morgue para una autopsia que determinará la causa exacta de la muerte, ha precisado la agencia turca DHA.

Mitchell comenzó su carrera profesional como culturista. Ganó el título de Mr. Universo y muchos Campeonatos Mundiales de Fitness de la World Fitness Federation, así como cinco títulos Masters Mr. World. También compitió por el título de 'El hombre más fuerte de Reino Unido'. En 2010, recibió el premio Living Legend de la World Fitness Federation, su más alto galardón.

Sus dotes físicas y su imponente tamaño le abrieron las puertas del cine y la actuación. Mitchell se unió al elenco, formado entre otros por Mel Gibson, de Braveheart en 1994. Luego apareció en otras películas como Gladiator, The Planet, la comedia One Day Removals, City of Hell, Hombres de élite y Emmerdale.

"Es muy difícil de creer... La repentina muerte de un actor internacional, una persona honesta, un intérprete real, un verdadero amigo, mi querido amigo, nos ha entristecido enormemente", ha señalado el representante de Mitchell, según cita el portal TMZ. Este medio también señala que el hombre había sufrido otro infarto en 2006, después de ganar su quinto título mundial de Fitness.

