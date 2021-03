De Niro, Al Pacino... todas las estrellas que Banderas ha reclutado de Hollywood para sus Premios Goya

Antonio Banderas ha sido el maestro de ceremonias de estos Premios Goya, celebrados en su Málaga natal. Ha sido la fiesta más rara de la historia del cine español, con todos los premiados apareciendo a través de una pantalla y sin poder recoger el 'cabezón' sobre el escenario. Circunstancias de la pandemia. Pero la celebración virtual también ha brindado la oportunidad de invitar a participar en la gala a grandes nombres de Hollywood: Al Pacino, Robert de Niro, Hellen Mirren, Salma Hayek, Mel Gibson, Charlize Theron y un largo etcétera.

Una jugada maestra de Banderas para darle glamour y renombre a una atípica gala, y lanzar un mensaje de apoyo al cine español. Desde el "abrazo solidario" (en español con acento británico de Emma Thompson, hasta el "mis amigos españoles, mi apoyo está con ustedes" (en castellano con acento estadounidense) de Tom Cruise. Una nómina de grandes nombres, y muchos Oscar, cuyos mensajes se fueron incrustando en medio de la ceremonia.

Empezaron saludando Monica Belluci, Julianne Moore, Benicio del Toro, Mélanie Laurent y Laura Dern, para darle el testigo a Mahershala Ali, Emily Blunt o el argentino Óscar Martínez. "Me parece muy loable así como que la industria no claudicó, no se claudique a la hora de valorar y de distinguir la calidad y los méritos de lo que, pese a todo, se llevó a cabo con tanta pasión y perseverancia", aseguró este último.

¡Sylvester Stallone tampoco se ha querido perder la gala de los #Goya2021! Le acompañan en estos saludos internacionales Isabelle Huppert, Halle Berry, Melanie Griffith, Mel Gibson y Salma Hayek pic.twitter.com/sxXARTSiJZ — Premios Goya (@PremiosGoya) March 6, 2021

También fueron reclutados por Banderas otros actores y actrices míticos como Sylvester Stallone, Halle Berry Mellanie Griffith o Mel Gibson, que se animó a decir un par de palabras en castellano. Les siguieron Glenn Close, Naomi Watts, Matthew McConaughey, Margot Robie, Robert de Niro, que también se arrancó a hablar en español, Guillermo del Toro, Charlize Theron, Lupita Nyong'O y Gael García Bernal.

Naomi Watts, Matthew McConaughey, Margot Robbie, Ricardo Darín, Robert de Niro... ¡todos los grandes intérpetes del mundo se suman para mostrar su apoyo al #CineEspañol! #Goya2021 pic.twitter.com/bdCqvPuXEm — Premios Goya (@PremiosGoya) March 6, 2021

La lista de estrellas de Hollywood que participaron en estos Goya 2021 se cerró con mensajes de apoyo al cine español pronunciados por Al Pacino, Nicole Kidman, Helen Mirren, Dustin Hoffman o Barbara Streisand, homenajeada poco después por la cantante Aitana. "Estoy aquí para deciros que yo también animo al cien español: siento que están pasando cosas buenas, sobre todo en mí país", dijo Streisand en una clara referencia a la salida de Donald Trump de la Casa Blanca.